В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева
В музее Тропинина открывается выставка "Мода на чай" в оформлении Александра Васильева
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Кузнецов П.В. Натюрморт
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка "Мода на чай". За ее художественное оформление отвечает историк моды Александр Васильев, сообщает пресс-служба институции.
В экспозиции живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний. Некоторые из ни выставляются в Музее Тропинина впервые.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Скульптура "Китаянка в лиловых шароварах". Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Скульптура "Китаянка в лиловых шароварах". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа . Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа . Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
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Музей Тропинина. Скульптура "Китаянка в лиловых шароварах". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
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Музей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа . Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
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Музей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Например, серия графических "Китайских зарисовок" Ивана Александрова. Бывший крепостной, а впоследствии академик Императорской Академии художеств был рисовальщиком посольской миссии в Китае графа Головкина (1805 – 1806).
"Протяженность Великого чайного пути от китайских плантаций до Москвы составляла более десяти тысяч верст, в том числе, около шести тысяч в пределах Российской империи. До середины XIX века в Москву чай доставляли преимущественно караванным путем из пограничной Кяхты через Сибирь", — рассказывают в музее.
И на работах Александрова запечатлено самое закрытое государство того времени.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Александров И.П. Рисунок "Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов". Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Александров И.П. Рисунок "Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Александров И.П. "Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием." Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Александров И.П. "Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием." Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
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Музей Тропинина. Александров И.П. Рисунок "Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
2 из 2
Музей Тропинина. Александров И.П. "Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием." Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
В конце XVIII – начале XIX веков чаепитие было "атрибутом домашнего и общественного быта, учебных заведений, трактиров и чайных, благотворительных ярмарок, светских приемов, воинской службы и даже тюремного уклада", уточняют в институции. А Москва стала столицей русской чайной торговли.
На выставке можно увидеть портреты членов старейших московских чаеторговых семей: Перловых, Карзинкиных, Боткиных и их ближайшего родственного окружения Варенцовых, Мазуриных, и Алексеевых.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Федотов П.А. Картина "Вдовушка". Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Федотов П.А. Картина "Вдовушка". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Неизвестный русский художник середины XIX века. Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Неизвестный русский художник середины XIX века. Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Тропинин В.А. Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка "Мода на чай".
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Музей Тропинина. Тропинин В.А. Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
1 из 5
Музей Тропинина. Федотов П.А. Картина "Вдовушка". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
2 из 5
Музей Тропинина. Неизвестный русский художник середины XIX века. Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
3 из 5
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
4 из 5
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
5 из 5
Музей Тропинина. Тропинин В.А. Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Традиции русского чаепития отображены в произведениях К.-В. Рабуса, А.П. Сапожникова, П. А. Федотова, Л.К. Плахова, Д.П. Волохова, П.В. Кузнецова.
В экспозиции есть оригинальные чайные и кондитерские упаковки фирм Боткиных, Перловых, Поповых, Абрикосовых, Эйнемов, Сиу. Они "показывают всесословный характер чаепития" в XIX веке.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениФонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
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Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениФонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
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Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
1 из 2
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
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Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Этот напиток оказал влияние и на моду второй половины XIX - начала XX веков.
"Появились очаровательные домашние платья свободного покроя, предназначенные для чаепития в кругу близких", — говорят в музее.
Редкие образцы подобных нарядов из собрания Фонда Александра Василева тоже будут в экспозиции. Историк моды стал художником выставки.
Выставка продлится до 29 января 2023 года.