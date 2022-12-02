https://ria.ru/20221202/vystavka-1835822201.html

В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева

В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева - РИА Новости, 02.12.2022

В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева

В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка "Мода на чай". За ее художественное оформление отвечает историк моды Александр... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:29

2022-12-02T13:29

2022-12-02T13:29

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка "Мода на чай". За ее художественное оформление отвечает историк моды Александр Васильев, сообщает пресс-служба институции. В экспозиции живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний. Некоторые из ни выставляются в Музее Тропинина впервые.Например, серия графических "Китайских зарисовок" Ивана Александрова. Бывший крепостной, а впоследствии академик Императорской Академии художеств был рисовальщиком посольской миссии в Китае графа Головкина (1805 – 1806).И на работах Александрова запечатлено самое закрытое государство того времени. В конце XVIII – начале XIX веков чаепитие было "атрибутом домашнего и общественного быта, учебных заведений, трактиров и чайных, благотворительных ярмарок, светских приемов, воинской службы и даже тюремного уклада", уточняют в институции. А Москва стала столицей русской чайной торговли. На выставке можно увидеть портреты членов старейших московских чаеторговых семей: Перловых, Карзинкиных, Боткиных и их ближайшего родственного окружения Варенцовых, Мазуриных, и Алексеевых. Традиции русского чаепития отображены в произведениях К.-В. Рабуса, А.П. Сапожникова, П. А. Федотова, Л.К. Плахова, Д.П. Волохова, П.В. Кузнецова. В экспозиции есть оригинальные чайные и кондитерские упаковки фирм Боткиных, Перловых, Поповых, Абрикосовых, Эйнемов, Сиу. Они "показывают всесословный характер чаепития" в XIX веке.Этот напиток оказал влияние и на моду второй половины XIX - начала XX веков."Появились очаровательные домашние платья свободного покроя, предназначенные для чаепития в кругу близких", — говорят в музее. Редкие образцы подобных нарядов из собрания Фонда Александра Василева тоже будут в экспозиции. Историк моды стал художником выставки.Выставка продлится до 29 января 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, чай, что посмотреть , куда сходить , императорская академия художеств, москва, китай, российская империя