Рейтинг@Mail.ru
В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221202/vystavka-1835822201.html
В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева
В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева - РИА Новости, 02.12.2022
В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева
В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка "Мода на чай". За ее художественное оформление отвечает историк моды Александр... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:29
2022-12-02T13:29
культура
новости культуры
выставки
музеи
чай
что посмотреть
куда сходить
императорская академия художеств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835683745_0:91:2505:1500_1920x0_80_0_0_a136fcdfed2093a54f4e97cca7c89e22.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка "Мода на чай". За ее художественное оформление отвечает историк моды Александр Васильев, сообщает пресс-служба институции. В экспозиции живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний. Некоторые из ни выставляются в Музее Тропинина впервые.Например, серия графических "Китайских зарисовок" Ивана Александрова. Бывший крепостной, а впоследствии академик Императорской Академии художеств был рисовальщиком посольской миссии в Китае графа Головкина (1805 – 1806).И на работах Александрова запечатлено самое закрытое государство того времени. В конце XVIII – начале XIX веков чаепитие было "атрибутом домашнего и общественного быта, учебных заведений, трактиров и чайных, благотворительных ярмарок, светских приемов, воинской службы и даже тюремного уклада", уточняют в институции. А Москва стала столицей русской чайной торговли. На выставке можно увидеть портреты членов старейших московских чаеторговых семей: Перловых, Карзинкиных, Боткиных и их ближайшего родственного окружения Варенцовых, Мазуриных, и Алексеевых. Традиции русского чаепития отображены в произведениях К.-В. Рабуса, А.П. Сапожникова, П. А. Федотова, Л.К. Плахова, Д.П. Волохова, П.В. Кузнецова. В экспозиции есть оригинальные чайные и кондитерские упаковки фирм Боткиных, Перловых, Поповых, Абрикосовых, Эйнемов, Сиу. Они "показывают всесословный характер чаепития" в XIX веке.Этот напиток оказал влияние и на моду второй половины XIX - начала XX веков."Появились очаровательные домашние платья свободного покроя, предназначенные для чаепития в кругу близких", — говорят в музее. Редкие образцы подобных нарядов из собрания Фонда Александра Василева тоже будут в экспозиции. Историк моды стал художником выставки.Выставка продлится до 29 января 2023 года.
https://ria.ru/20220521/tea-1789549447.html
москва
китай
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835683745_0:0:2505:1880_1920x0_80_0_0_b2cb8f4981fcabbca5a1128279fb1a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, выставки, музеи, чай, что посмотреть , куда сходить , императорская академия художеств, москва, китай, российская империя
Культура, Новости культуры, Выставки, Музеи, Чай, что посмотреть , куда сходить , Императорская академия художеств, Москва, Китай, Российская империя
13:29 02.12.2022
 
В музее Тропинина открывается выставка в оформлении Александра Васильева

В музее Тропинина открывается выставка "Мода на чай" в оформлении Александра Васильева

© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Кузнецов П.В. Натюрморт
Музей Тропинина. Кузнецов П.В. Натюрморт
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка "Мода на чай". За ее художественное оформление отвечает историк моды Александр Васильев, сообщает пресс-служба институции.
В экспозиции живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний. Некоторые из ни выставляются в Музее Тропинина впервые.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Скульптура "Китаянка в лиловых шароварах". Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина. Скульптура Китаянка в лиловых шароварах. Выставка Мода на чай.
1 из 3
Музей Тропинина. Скульптура "Китаянка в лиловых шароварах". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа . Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа
2 из 3
Музей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа . Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка Мода на чай
3 из 3
Музей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
1 из 3
Музей Тропинина. Скульптура "Китаянка в лиловых шароварах". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
2 из 3
Музей Тропинина. Фарфоровая кружка в виде головы восточного персонажа . Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
3 из 3
Музей Тропинина Мазер (Мозер) К.П. Портрет китайца с пиалой и трубкой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Например, серия графических "Китайских зарисовок" Ивана Александрова. Бывший крепостной, а впоследствии академик Императорской Академии художеств был рисовальщиком посольской миссии в Китае графа Головкина (1805 – 1806).
"Протяженность Великого чайного пути от китайских плантаций до Москвы составляла более десяти тысяч верст, в том числе, около шести тысяч в пределах Российской империи. До середины XIX века в Москву чай доставляли преимущественно караванным путем из пограничной Кяхты через Сибирь", — рассказывают в музее.
И на работах Александрова запечатлено самое закрытое государство того времени.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Александров И.П. Рисунок "Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов". Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина. Александров И.П. Рисунок Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов. Выставка Мода на чай.
1 из 2
Музей Тропинина. Александров И.П. Рисунок "Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Александров И.П. "Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием." Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина. Александров И.П. Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием. Выставка Мода на чай
2 из 2
Музей Тропинина. Александров И.П. "Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием." Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
1 из 2
Музей Тропинина. Александров И.П. Рисунок "Китайские зарисовки. Улица по которой проводят императорских слонов". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
2 из 2
Музей Тропинина. Александров И.П. "Китайские зарисовки. Лечение иглоукалыванием." Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
В конце XVIII – начале XIX веков чаепитие было "атрибутом домашнего и общественного быта, учебных заведений, трактиров и чайных, благотворительных ярмарок, светских приемов, воинской службы и даже тюремного уклада", уточняют в институции. А Москва стала столицей русской чайной торговли.
На выставке можно увидеть портреты членов старейших московских чаеторговых семей: Перловых, Карзинкиных, Боткиных и их ближайшего родственного окружения Варенцовых, Мазуриных, и Алексеевых.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Федотов П.А. Картина "Вдовушка". Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина. Федотов П.А. Картина Вдовушка. Выставка Мода на чай
1 из 5
Музей Тропинина. Федотов П.А. Картина "Вдовушка". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Неизвестный русский художник середины XIX века. Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка "Мода на чай".
Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка Мода на чай.
2 из 5
Музей Тропинина. Неизвестный русский художник середины XIX века. Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Выставка "Мода на чай".
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова.
3 из 5
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка "Мода на чай".
Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка Мода на чай
4 из 5
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениМузей Тропинина. Тропинин В.А. Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка "Мода на чай".
Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка Мода на чай
5 из 5
Музей Тропинина. Тропинин В.А. Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
1 из 5
Музей Тропинина. Федотов П.А. Картина "Вдовушка". Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
2 из 5
Музей Тропинина. Неизвестный русский художник середины XIX века. Портрет купца Ивана Родионовича Баташева. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
3 из 5
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет купца - чаеторговца Ивана Алексеевича Перлова. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
4 из 5
Музей Тропинина. Дубровин П.А. Портрет жены купца-чаеторговца купчихи Агриппины Степановны Перловой. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
5 из 5
Музей Тропинина. Тропинин В.А. Портрет Екатерины Ивановны Карзинкиной в русском наряде. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Традиции русского чаепития отображены в произведениях К.-В. Рабуса, А.П. Сапожникова, П. А. Федотова, Л.К. Плахова, Д.П. Волохова, П.В. Кузнецова.
В экспозиции есть оригинальные чайные и кондитерские упаковки фирм Боткиных, Перловых, Поповых, Абрикосовых, Эйнемов, Сиу. Они "показывают всесословный характер чаепития" в XIX веке.
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениФонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка Мода на чай
1 из 2
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времениФонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка Мода на чай
2 из 2
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
1 из 2
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
2 из 2
Фонд А. Васильева. Платье. Выставка "Мода на чай".
© Фото предоставила пресс-служба Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
Этот напиток оказал влияние и на моду второй половины XIX - начала XX веков.
"Появились очаровательные домашние платья свободного покроя, предназначенные для чаепития в кругу близких", — говорят в музее.
Редкие образцы подобных нарядов из собрания Фонда Александра Василева тоже будут в экспозиции. Историк моды стал художником выставки.
Выставка продлится до 29 января 2023 года.
Чайная церемония - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00Культура
Все секреты чая: как заваривать, какой пить, чем улун лучше зеленого
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиЧайчто посмотретькуда сходитьИмператорская академия художествМоскваКитайРоссийская империя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала