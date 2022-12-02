https://ria.ru/20221202/vuzy-1835963795.html

Чернышенко поддержал необходимость ремонта мурманских вузов

Чернышенко поддержал необходимость ремонта мурманских вузов - РИА Новости, 02.12.2022

Чернышенко поддержал необходимость ремонта мурманских вузов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал необходимость обновления общежитий и учебных... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:01

2022-12-02T18:01

2022-12-02T18:01

мурманская область

мурманская область

дмитрий чернышенко

россия

вузы

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МУРМАНСК, 2 дек – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал необходимость обновления общежитий и учебных аудиторий для заполярных студентов, сообщило министерство информационной политики региона.Рабочая встреча заместителя председателя правительства России и губернатора Мурманской области состоялась в Москве. В числе вопросов, которые стороны обсудили на встрече – обновление общежитий и учебных аудиторий для заполярных студентов."Дмитрий Чернышенко поручил региону совместно с Минобрнауки проработать возможность выделения средств из федерального бюджета на капремонт зданий", - говорится в сообщении.Чибис отметил, что в 2021-2022 годах на территории Мурманского государственного технического университета отремонтировано 15 объектов, среди которых социальные, учебные аудитории и лаборатории, научные центры. На эти цели было направлено более 164 миллионов рублей из средств целевой федеральной субсидии, в том числе средства компаний-партнеров.Стороны также обсудили цифровую трансформацию региона. Чернышенко поблагодарил областные власти за активную работу по выполнению поручений президента. В частности, активно ведется перевод федеральных и региональных массовых социально значимых услуг в электронный вид."Практически 90% домохозяйств области получили возможность подключиться к интернету, проводится связь в труднодоступные и малонаселенные территории. Кроме того, достаточно развиты цифровые сервисы в транспортной отрасли, медицине, сфере ЖКХ. Регион вошел в пятерку лучших по внедрению платформы обратной связи", – сказал Чернышенко, попросив в будущем сохранять набранный темп, повышать качество предоставляемых услуг и уровень жизни людей.Чибис в свою очередь сообщил, что особое внимание уделяется удобству северян: 100% массовых социально значимых услуг в Мурманской области доступны через портал госуслуг, регион в числе лидеров в стране по этому показателю. В 2022 году централизована сеть МФЦ, организовано выездное обслуживание и видеоприемные."По итогам 2021 года широкополосный доступ к сети интернет имеют 88,8% домохозяйств - это первое место по СЗФО. 180 миллионов рублей выделено на субсидирование операторов связи для увеличения зоны охвата современными услугами связи удалённых и труднодоступных населённых пунктов, региональных, муниципальных и межмуниципальных автомобильных дорог", - подчеркнул Чибис.Он рассказал о том, что в регионе активно реализуется проект "Умный регион": внедрена Система мониторинга уборки территорий, Единая платформа управления транспортной системой, Единая цифровая платформа управления регионом, Система общественного видеонаблюдения и аналитики. Суммарно в 2022 году установлено более 7 тысяч камер видеонаблюдения. Также развиваются электронные сервисы здравоохранения: создан единый контакт-центр и модернизируется региональный портал записи к врачу.Еще одной темой стало развитие туристической инфраструктуры. В частности, строительство всесезонного аквапарка и гостиницы в Кировске. Вице-премьер поручил корпорации "Туризм.РФ" провести переговоры с инвестором и рассмотреть возможность использования инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при реализации данного проекта.

https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html

https://ria.ru/20221115/modernizatsiya-1831706661.html

https://ria.ru/20221026/murmansk-1826873913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мурманская область, дмитрий чернышенко, россия, вузы