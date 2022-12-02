https://ria.ru/20221202/vsu-1835971656.html

В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ

В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022

В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ

Массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:23

2022-12-02T18:23

2022-12-02T19:37

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Орудия не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских", — отметил автор.Стволы для гаубиц M777 изготавливали в основном из титана, который легче стали. Это упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к работе, но влияет на срок эксплуатации и выносливость. Титановые стволы, в свою очередь, рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою, объяснил эксперт.Колумнист также заявил, что примерно треть из 350 американских, британских и французских гаубиц постоянно выведена из строя и находится в ремонтных цехах на Украине. При этом технику с серьезными поломками приходится вывозить на специально оборудованную базу в Польше, подытожил Питер Сучиу.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что таким образом Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Киева военной техникой не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221202/oruzhie-1835833157.html

https://ria.ru/20221202/britaniya-1835929292.html

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в мире, сша, украина, польша, вооруженные силы украины