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В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
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В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ
В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ
Массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:23
2022-12-02T19:37
в мире
сша
украина
польша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Орудия не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских", — отметил автор.Стволы для гаубиц M777 изготавливали в основном из титана, который легче стали. Это упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к работе, но влияет на срок эксплуатации и выносливость. Титановые стволы, в свою очередь, рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою, объяснил эксперт.Колумнист также заявил, что примерно треть из 350 американских, британских и французских гаубиц постоянно выведена из строя и находится в ремонтных цехах на Украине. При этом технику с серьезными поломками приходится вывозить на специально оборудованную базу в Польше, подытожил Питер Сучиу.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что таким образом Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Киева военной техникой не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221202/oruzhie-1835833157.html
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в мире, сша, украина, польша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
18:23 02.12.2022 (обновлено: 19:37 02.12.2022)
 
В США рассказали о массовой проблеме, парализовавшей ВСУ

Эксперт 19Fortyfive Сучиу заявил о парализовавшей ВСУ массовой поломке западной артиллерии

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Массовая поломка западной артиллерии на Украине создала существенные проблемы для ВСУ, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
"Орудия не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских", — отметил автор.
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СМИ: Запад беспокоится о необходимости наращивать производство оружия
Стволы для гаубиц M777 изготавливали в основном из титана, который легче стали. Это упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к работе, но влияет на срок эксплуатации и выносливость. Титановые стволы, в свою очередь, рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою, объяснил эксперт.
Колумнист также заявил, что примерно треть из 350 американских, британских и французских гаубиц постоянно выведена из строя и находится в ремонтных цехах на Украине. При этом технику с серьезными поломками приходится вывозить на специально оборудованную базу в Польше, подытожил Питер Сучиу.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что таким образом Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Киева военной техникой не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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