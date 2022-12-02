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МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/vsu-1835924633.html
МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева
МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева - РИА Новости, 02.12.2022
МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева
Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя идею... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:16
2022-12-02T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя идею "спецтрибунала" по Украине.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их. В Париже почему-то закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Во Франции игнорируют убийства гражданских лиц и издевательства над ними, совершаемые украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях, указали в МИД."Так, буквально недавно весь мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. При полном безразличии со стороны мнимых ревнителей законности и прав человека из числа либеральных демократий киевская хунта год за годом упорно формирует атмосферу тотальной нетерпимости к инакомыслию, прибегая к самым гнусным формам давления на неугодные СМИ и журналистов и потворствуя насилию против них, вплоть до физической расправы. Однако для французских властей всё это не имеет никакого значения. Для них важно лишь то, что доносят эмиссары Киева и пропаганда преступного режима", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html
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в мире, франция, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:16 02.12.2022 (обновлено: 16:18 02.12.2022)
 
МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева

МИД России: Париж отказывается видеть преступления ВСУ и сознательно их замалчивает

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя идею "спецтрибунала" по Украине.
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала.
Флаг Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 13:03Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
"Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их. В Париже почему-то закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Во Франции игнорируют убийства гражданских лиц и издевательства над ними, совершаемые украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях, указали в МИД.
"Так, буквально недавно весь мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. При полном безразличии со стороны мнимых ревнителей законности и прав человека из числа либеральных демократий киевская хунта год за годом упорно формирует атмосферу тотальной нетерпимости к инакомыслию, прибегая к самым гнусным формам давления на неугодные СМИ и журналистов и потворствуя насилию против них, вплоть до физической расправы. Однако для французских властей всё это не имеет никакого значения. Для них важно лишь то, что доносят эмиссары Киева и пропаганда преступного режима", - подчеркнули в министерстве.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:23
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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