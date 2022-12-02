https://ria.ru/20221202/vsu-1835924633.html

МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева

МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева - РИА Новости, 02.12.2022

МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева

Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя идею... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:16

2022-12-02T16:16

2022-12-02T16:18

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя идею "спецтрибунала" по Украине.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их. В Париже почему-то закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Во Франции игнорируют убийства гражданских лиц и издевательства над ними, совершаемые украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях, указали в МИД."Так, буквально недавно весь мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. При полном безразличии со стороны мнимых ревнителей законности и прав человека из числа либеральных демократий киевская хунта год за годом упорно формирует атмосферу тотальной нетерпимости к инакомыслию, прибегая к самым гнусным формам давления на неугодные СМИ и журналистов и потворствуя насилию против них, вплоть до физической расправы. Однако для французских властей всё это не имеет никакого значения. Для них важно лишь то, что доносят эмиссары Киева и пропаганда преступного режима", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html

https://ria.ru/20221201/politika-1835489307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)