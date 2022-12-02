16:16 02.12.2022 (обновлено: 16:18 02.12.2022)
МИД России обвинил Париж в замалчивании военных преступлений Киева
МИД России: Париж отказывается видеть преступления ВСУ и сознательно их замалчивает
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, заявили в пятницу в МИД РФ, комментируя идею "спецтрибунала" по Украине.
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала.
"Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их. В Париже почему-то закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Во Франции игнорируют убийства гражданских лиц и издевательства над ними, совершаемые украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях, указали в МИД.
"Так, буквально недавно весь мир облетели шокирующие кадры расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных. При полном безразличии со стороны мнимых ревнителей законности и прав человека из числа либеральных демократий киевская хунта год за годом упорно формирует атмосферу тотальной нетерпимости к инакомыслию, прибегая к самым гнусным формам давления на неугодные СМИ и журналистов и потворствуя насилию против них, вплоть до физической расправы. Однако для французских властей всё это не имеет никакого значения. Для них важно лишь то, что доносят эмиссары Киева и пропаганда преступного режима", - подчеркнули в министерстве.
1 декабря, 11:23В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале