https://ria.ru/20221202/vsu-1835805284.html

США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске

США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.12.2022

США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске

Пентагон, расширяя программу обучения украинских войск, лишь готовит новый расходный материал из жителей Украины, который будет использован наряду с... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:23

2022-12-02T11:23

2022-12-02T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

россия

луганская народная республика

украина

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Пентагон, расширяя программу обучения украинских войск, лишь готовит новый расходный материал из жителей Украины, который будет использован наряду с боеприпасами, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее газета Washington Post написала, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний"."Вашингтон четко следует своей стратегии "война до последнего украинца". Нынешний конфликт на территории Украины - это не украинцы воюют за Украину - это Запад воюет Украиной против России и воспринимает украинцев как расходный материал. И их обучение воспринимается исключительно как подготовка снарядов или патронов, которые будут использованы в войне против России", - сказал Мирошник.Он подчеркнул, что также стремление обучить украинских военнослужащих связано со значительными потерями армии Киева. "Если их много гибнет, значит, нужно больше готовить. А украинцам из этого нужно понимать, что убивать их будут больше. Людьми в американской статистике они не считаются", - полагает собеседник агентства.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, родион мирошник, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины