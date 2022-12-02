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США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/vsu-1835805284.html
США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске
США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.12.2022
США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске
Пентагон, расширяя программу обучения украинских войск, лишь готовит новый расходный материал из жителей Украины, который будет использован наряду с... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:23
2022-12-02T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
россия
луганская народная республика
украина
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Пентагон, расширяя программу обучения украинских войск, лишь готовит новый расходный материал из жителей Украины, который будет использован наряду с боеприпасами, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.Ранее газета Washington Post написала, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний"."Вашингтон четко следует своей стратегии "война до последнего украинца". Нынешний конфликт на территории Украины - это не украинцы воюют за Украину - это Запад воюет Украиной против России и воспринимает украинцев как расходный материал. И их обучение воспринимается исключительно как подготовка снарядов или патронов, которые будут использованы в войне против России", - сказал Мирошник.Он подчеркнул, что также стремление обучить украинских военнослужащих связано со значительными потерями армии Киева. "Если их много гибнет, значит, нужно больше готовить. А украинцам из этого нужно понимать, что убивать их будут больше. Людьми в американской статистике они не считаются", - полагает собеседник агентства.
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в мире, родион мирошник, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
11:23 02.12.2022
 
США, обучая ВСУ, готовят лишь новый расходный материал, заявили в Луганске

Мирошник: Пентагон, обучая ВСУ, готовит новый расходный материал из жителей Украины

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Пентагон, расширяя программу обучения украинских войск, лишь готовит новый расходный материал из жителей Украины, который будет использован наряду с боеприпасами, заявил РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Ранее газета Washington Post написала, что Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний".
"Вашингтон четко следует своей стратегии "война до последнего украинца". Нынешний конфликт на территории Украины - это не украинцы воюют за Украину - это Запад воюет Украиной против России и воспринимает украинцев как расходный материал. И их обучение воспринимается исключительно как подготовка снарядов или патронов, которые будут использованы в войне против России", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что также стремление обучить украинских военнослужащих связано со значительными потерями армии Киева. "Если их много гибнет, значит, нужно больше готовить. А украинцам из этого нужно понимать, что убивать их будут больше. Людьми в американской статистике они не считаются", - полагает собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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