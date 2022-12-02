https://ria.ru/20221202/vstrecha-1835821716.html
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре - РИА Новости, 02.12.2022
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились провести в декабре встречу, сообщил в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:06
2022-12-02T12:06
2022-12-02T12:32
в мире
александр лукашенко
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белоруссия
владимир путин
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились провести в декабре встречу, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, главы государств по телефону обсудили повестку предстоящего в Киргизии саммита Евразийского экономического союза."Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия - импортозамещение, реализация союзных программ", - говорится в сообщении.Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности науке." Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России в развитие недавней встречи президента России с учеными в "Сириусе" и на базе наработанного в Беларуси опыта, например, масштабный проект "100 идей для Беларуси", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221130/belorussiya-1835402958.html
https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин
В мире, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
12:06 02.12.2022 (обновлено: 12:32 02.12.2022)
Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре
Президент Путин и лидер Белоруссии Лукашенко договорились провести встречу в декабре
МИНСК, 2 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились провести в декабре встречу, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал
"Пул Первого".
"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, главы государств по телефону обсудили повестку предстоящего в Киргизии
саммита Евразийского экономического союза
.
"Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия - импортозамещение, реализация союзных программ", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности науке." Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России в развитие недавней встречи президента России с учеными в "Сириусе" и на базе наработанного в Беларуси опыта, например, масштабный проект "100 идей для Беларуси", - говорится в сообщении.