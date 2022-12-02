https://ria.ru/20221202/vstrecha-1835821716.html

Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре

Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре - РИА Новости, 02.12.2022

Путин и Лукашенко договорились провести встречу в декабре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились провести в декабре встречу, сообщил в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:06

2022-12-02T12:06

2022-12-02T12:32

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились провести в декабре встречу, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", - говорится в сообщении.По данным Telegram-канала, главы государств по телефону обсудили повестку предстоящего в Киргизии саммита Евразийского экономического союза."Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия - импортозамещение, реализация союзных программ", - говорится в сообщении.Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности науке." Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России в развитие недавней встречи президента России с учеными в "Сириусе" и на базе наработанного в Беларуси опыта, например, масштабный проект "100 идей для Беларуси", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221130/belorussiya-1835402958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин