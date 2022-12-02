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Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса - РИА Новости, 02.12.2022
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса
Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:51
2022-12-02T19:37
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
донбасс
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России."Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", — сказал мужчина.Путин в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради других.Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
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донбасс
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Солдат из Донецка благодарит Путина за присоединение Донбасса
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общество, владимир путин, донбасс, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Донецк
18:51 02.12.2022 (обновлено: 19:37 02.12.2022)
 
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса

Бывший военный из ДНР Вадим Серик поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России.
"Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", — сказал мужчина.
Путин в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради других.
Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит встречу с инвалидами и представителями общественных организаций - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 18:02Специальная военная операция на Украине
Участник онлайн-встречи с Путиным в Донецке эвакуировался из-за обстрела
Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинДонбассРоссияДонецк
 
 
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