https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html

Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса

Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса - РИА Новости, 02.12.2022

Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса

Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:51

2022-12-02T18:51

2022-12-02T19:37

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

донбасс

россия

донецк

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России."Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", — сказал мужчина.Путин в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради других.Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.

https://ria.ru/20221202/evakuatsiya-1835964533.html

донбасс

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общество, владимир путин, донбасс, россия, донецк