https://ria.ru/20221202/voennyy-1835976680.html
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса - РИА Новости, 02.12.2022
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса
Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:51
2022-12-02T18:51
2022-12-02T19:37
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России."Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", — сказал мужчина.Путин в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради других.Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
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Солдат из Донецка благодарит Путина за присоединение Донбасса
Солдат из Донецка благодарит Путина за присоединение Донбасса
2022-12-02T18:51
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общество, владимир путин, донбасс, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Донецк
18:51 02.12.2022 (обновлено: 19:37 02.12.2022)
Бывший военный из ДНР поблагодарил Путина за присоединение Донбасса
Бывший военный из ДНР Вадим Серик поблагодарил Путина за присоединение Донбасса к России
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший военнослужащий из Донецка Вадим Серик во время онлайн-встречи поблагодарил президента Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав России.
"Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам", — сказал мужчина.
Путин в ответ выразил восхищение мужеством и храбростью защитников Донбасса, рискнувших жизнью и здоровьем ради других.
Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.
Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.