https://ria.ru/20221202/voennye-1835856832.html

ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.12.2022

ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении

Российские войска в ходе освобождения села Курдюмовка в ДНР уничтожили более 60 военных Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:31

2022-12-02T13:31

2022-12-02T13:35

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские войска в ходе освобождения села Курдюмовка в ДНР уничтожили более 60 военных Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Влада Копылова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины