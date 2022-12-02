https://ria.ru/20221202/voennye-1835856832.html
ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.12.2022
ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении
Российские войска в ходе освобождения села Курдюмовка в ДНР уничтожили более 60 военных Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:31
2022-12-02T13:31
2022-12-02T13:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российские войска в ходе освобождения села Курдюмовка в ДНР уничтожили более 60 военных Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:31 02.12.2022 (обновлено: 13:35 02.12.2022)
ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении