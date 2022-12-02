https://ria.ru/20221202/vlastelinkolets-1835885885.html
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя - РИА Новости, 02.12.2022
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя
Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:28
2022-12-02T16:28
2022-12-02T16:28
культура
новости культуры
властелин колец
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood Reporter. "Я ценю то время, что посвятил исследованию Средиземья и погружению в мифологию Толкина. Для меня честь, что персонаж понравился", — написал Моул на своей странице в Twitter.Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В проекте рассказывается о поиске Саурона и создании колец власти.Адар — неканонический персонаж. В книгах Джона Толкина он не упоминается и был придуман специально для сериала. Это эльф, который подвергся безжалостным пыткам и озлобился. Его лицо покрывают многочисленные шрамы, а кожа мертвенно бледная. Орки называют его отцом. Адару не нравилось, как Саурон обращался с ними. И по его словам, он восстал против могущественного противника. Производство второго сезона уже запущено. Первая часть сериала стартовала в эфире 2 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220901/vlastelinkolets-1813691969.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, властелин колец, джон толкин
Культура, Новости культуры, Властелин колец, Джон Толкин
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя
Сэм Хэзелдайн сыграет Адара во втором сезоне "Колец власти" вместо Джозефа Моула