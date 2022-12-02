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Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя - РИА Новости, 02.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221202/vlastelinkolets-1835885885.html
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя - РИА Новости, 02.12.2022
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя
Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:28
2022-12-02T16:28
культура
новости культуры
властелин колец
джон толкин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood Reporter. "Я ценю то время, что посвятил исследованию Средиземья и погружению в мифологию Толкина. Для меня честь, что персонаж понравился", — написал Моул на своей странице в Twitter.Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В проекте рассказывается о поиске Саурона и создании колец власти.Адар — неканонический персонаж. В книгах Джона Толкина он не упоминается и был придуман специально для сериала. Это эльф, который подвергся безжалостным пыткам и озлобился. Его лицо покрывают многочисленные шрамы, а кожа мертвенно бледная. Орки называют его отцом. Адару не нравилось, как Саурон обращался с ними. И по его словам, он восстал против могущественного противника. Производство второго сезона уже запущено. Первая часть сериала стартовала в эфире 2 сентября 2022 года.
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новости культуры, властелин колец, джон толкин
Культура, Новости культуры, Властелин колец, Джон Толкин
16:28 02.12.2022
 
Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя

Сэм Хэзелдайн сыграет Адара во втором сезоне "Колец власти" вместо Джозефа Моула

© Amazon Studios, 2022Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
© Amazon Studios, 2022
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood Reporter.
© AFP 2022 / Ben Stansall/Mark RalstonДжозеф Моул и Сэм Хэзелдайн
Джозеф Моул и Сэм Хэзелдайн - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall/Mark Ralston
Джозеф Моул и Сэм Хэзелдайн
"Я ценю то время, что посвятил исследованию Средиземья и погружению в мифологию Толкина. Для меня честь, что персонаж понравился", — написал Моул на своей странице в Twitter.
Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В проекте рассказывается о поиске Саурона и создании колец власти.
Адар — неканонический персонаж. В книгах Джона Толкина он не упоминается и был придуман специально для сериала. Это эльф, который подвергся безжалостным пыткам и озлобился. Его лицо покрывают многочисленные шрамы, а кожа мертвенно бледная. Орки называют его отцом. Адару не нравилось, как Саурон обращался с ними. И по его словам, он восстал против могущественного противника.
Производство второго сезона уже запущено. Первая часть сериала стартовала в эфире 2 сентября 2022 года.
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца власти
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