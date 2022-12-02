https://ria.ru/20221202/vlastelinkolets-1835885885.html

Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя

Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя - РИА Новости, 02.12.2022

Во втором сезоне "Колец власти" заменят актера, сыгравшего ключевого героя

Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:28

2022-12-02T16:28

2022-12-02T16:28

культура

новости культуры

властелин колец

джон толкин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Во втором сезоне сериала "Властелин колец: Кольца власти" произойдет замена актера. Вместо Джозефа Моула Адара сыграет Сэм Хэзелдайн, пишет The Hollywood Reporter. "Я ценю то время, что посвятил исследованию Средиземья и погружению в мифологию Толкина. Для меня честь, что персонаж понравился", — написал Моул на своей странице в Twitter.Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. В проекте рассказывается о поиске Саурона и создании колец власти.Адар — неканонический персонаж. В книгах Джона Толкина он не упоминается и был придуман специально для сериала. Это эльф, который подвергся безжалостным пыткам и озлобился. Его лицо покрывают многочисленные шрамы, а кожа мертвенно бледная. Орки называют его отцом. Адару не нравилось, как Саурон обращался с ними. И по его словам, он восстал против могущественного противника. Производство второго сезона уже запущено. Первая часть сериала стартовала в эфире 2 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220901/vlastelinkolets-1813691969.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, властелин колец, джон толкин