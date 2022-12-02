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Россия работает над отменой виз с большим количеством стран - РИА Новости, 02.12.2022
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Россия работает над отменой виз с большим количеством стран
Россия работает над отменой виз с большим количеством стран - РИА Новости, 02.12.2022
Россия работает над отменой виз с большим количеством стран
Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:20
2022-12-02T15:20
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения. Таких соглашений много, эта работа продолжается. У нас очень много стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения. Когда мы подпишем, мы объявим", - заявил дипломат журналистам.Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с рядом других профильных ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают Россию в туристических, деловых и образовательных целях.
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политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:20 02.12.2022
 
Россия работает над отменой виз с большим количеством стран

Замглавы МИД Иванов: Россия работает над отменой виз с большим количеством стран

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения. Таких соглашений много, эта работа продолжается. У нас очень много стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения. Когда мы подпишем, мы объявим", - заявил дипломат журналистам.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с рядом других профильных ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают Россию в туристических, деловых и образовательных целях.
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