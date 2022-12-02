https://ria.ru/20221202/verifikatsiya-1835706049.html

На МСП.РФ появилась возможность верификации бизнес-сообществ ВКонтакте

На МСП.РФ появилась возможность верификации бизнес-сообществ ВКонтакте - РИА Новости, 02.12.2022

На МСП.РФ появилась возможность верификации бизнес-сообществ ВКонтакте

Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП (КМСП), запускает тестирование упрощенной верификации... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:00

2022-12-02T10:00

2022-12-02T10:00

корпорация мсп

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП (КМСП), запускает тестирование упрощенной верификации бизнес-сообществ ВКонтакте, сообщает пресс-служба института развития.Верификация — это подтверждение подлинности страницы и гарантия того, что за ней стоит реальный человек или организация. Если такая проверка пройдена, то справа от названия группы появляется специальная отметка в виде синей галочки. Подтверждённые сообщества вызывают больше доверия у пользователей и получают приоритет в поиске, за счет чего смогут получать больше трафика, пояснили в КМСП.Благодаря авторизации на платформе, предпринимателям не придется заново загружать сканы документов. При согласии на передачу данных, необходимая информация подтянется в заявку автоматически.Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества. Возможность получить ее упрощенно появится автоматически во время заполнения формы, если в ней пользователь выбирает категорию "Бизнес" и тип "Юридическое лицо или ИП".Для работы с платформой МСП.РФ необходимо, чтобы в профиле пользователя на Госуслугах был добавлен бизнес. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтверждённой организации.Отмечается, что упрощенная верификация будет доступна в веб-версии ВКонтакте. На первом этапе в тесте могут принять участие 50% сообществ. По итогам эксперимента программа может быть расширена на все сообщества социальной сети.Цифровая платформа МСП.РФ – государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221125/diagnostika-1833974483.html

https://ria.ru/20221118/programma-1832251600.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика, технологии, россия