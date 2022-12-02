https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html

Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС

Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС - РИА Новости, 02.12.2022

Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС

РФ считает необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом для дальнейшей совместной работы, это придаст мощный импульс развитию... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:19

2022-12-02T10:19

2022-12-02T11:07

экономика

михаил мишустин

абдулла арипов

самарканд

россия

узбекистан

евразийский экономический союз

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом для дальнейшей совместной работы, это придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Для дальнейшей совместной работы считаем необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей", - сказал Мишустин.Российский премьер подчеркнул, что решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя открыло перед республикой новые горизонты для дальнейшего экономического роста.В частности, по его словам, в Союзе заинтересованы в том, чтобы гарантировать соответствие узбекских товаров высоким евразийским стандартам. Это важно для реализации четырех основных свобод – движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.

https://ria.ru/20221202/oborot-1835777106.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835322006.html

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россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, самарканд, россия, узбекистан, евразийский экономический союз