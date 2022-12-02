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Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС - РИА Новости, 02.12.2022
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Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС
Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС - РИА Новости, 02.12.2022
Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС
РФ считает необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом для дальнейшей совместной работы, это придаст мощный импульс развитию... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:19
2022-12-02T11:07
экономика
михаил мишустин
абдулла арипов
самарканд
россия
узбекистан
евразийский экономический союз
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом для дальнейшей совместной работы, это придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Для дальнейшей совместной работы считаем необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей", - сказал Мишустин.Российский премьер подчеркнул, что решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя открыло перед республикой новые горизонты для дальнейшего экономического роста.В частности, по его словам, в Союзе заинтересованы в том, чтобы гарантировать соответствие узбекских товаров высоким евразийским стандартам. Это важно для реализации четырех основных свобод – движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.
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экономика, михаил мишустин, абдулла арипов, самарканд, россия, узбекистан, евразийский экономический союз
Экономика, Михаил Мишустин, Абдулла Арипов, Самарканд, Россия, Узбекистан, Евразийский экономический союз
10:19 02.12.2022 (обновлено: 11:07 02.12.2022)
 
Мишустин призвал углубить связи Узбекистана с ЕАЭС

Премьер Мишустин: Россия считает необходимым углубление связей Узбекистана с ЕАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ считает необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом для дальнейшей совместной работы, это придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.
"Для дальнейшей совместной работы считаем необходимым углубление связей Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. По емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик Союз входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Он насчитывает около 190 миллионов потребителей", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Мишустин оценил внешнеторговый оборот России и Узбекистана
Российский премьер подчеркнул, что решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя открыло перед республикой новые горизонты для дальнейшего экономического роста.
"А полноценное членство в ЕАЭС придаст мощный импульс развитию прямых кооперационных связей по новым направлениям взаимодействия. И еще один значимый момент", - добавил Мишустин.
В частности, по его словам, в Союзе заинтересованы в том, чтобы гарантировать соответствие узбекских товаров высоким евразийским стандартам. Это важно для реализации четырех основных свобод – движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
"Главы наших государств – Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиеев – поставили задачу нарастить товарооборот до десяти миллиардов долларов. Считаю, что идеи бизнеса, взаимовыгодные сделки и проекты помогут достижению столь амбициозной цели. Правительства России и Узбекистана будут оказывать максимальную поддержку инициативам деловых кругов", - подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.
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ЭкономикаМихаил МишустинАбдулла АриповСамаркандРоссияУзбекистанЕвразийский экономический союз
 
 
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