Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры
Зампред Совбеза Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, заявив, что украинские власти стали врагами православной веры.
Ранее сообщалось, что власти Украины проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующее решение принято на проведенном в четверг заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Владимир Зеленский.
"Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло. Вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией. Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви", - написал он в Telegram-канале.
"Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру. И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель", - добавил он.