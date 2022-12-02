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Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html
Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры
Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры - РИА Новости, 02.12.2022
Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, заявив, что... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:40
2022-12-02T16:40
религия
дмитрий медведев
россия
украина
украинская православная церковь
в мире
религия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, заявив, что украинские власти стали врагами православной веры.Ранее сообщалось, что власти Украины проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующее решение принято на проведенном в четверг заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Владимир Зеленский."Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло. Вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией. Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви", - написал он в Telegram-канале."Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру. И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель", - добавил он.
https://ria.ru/20221202/svyaschennik-1835921382.html
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дмитрий медведев, россия, украина, украинская православная церковь, в мире, религия
Религия, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Украинская православная церковь, В мире, Религия
16:40 02.12.2022
 
Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры

Зампред Совбеза Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, заявив, что украинские власти стали врагами православной веры.
Ранее сообщалось, что власти Украины проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующее решение принято на проведенном в четверг заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Владимир Зеленский.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:08
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
"Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло. Вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией. Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви", - написал он в Telegram-канале.
"Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру. И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель", - добавил он.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:00Религия
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры
 
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