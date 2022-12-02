https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html

Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры

Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры - РИА Новости, 02.12.2022

Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, заявив, что... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:40

2022-12-02T16:40

2022-12-02T16:40

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал действия украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, заявив, что украинские власти стали врагами православной веры.Ранее сообщалось, что власти Украины проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующее решение принято на проведенном в четверг заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Владимир Зеленский."Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан. Впрочем, преследование УПЦ началось гораздо раньше. Когда некий Порошенко пожертвовал УПЦ и минскими соглашениями ради своего несостоявшееся переизбрания. Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло. Вопрос не в них, а в фундаментальных правах, установленных их якобы демократической конституцией. Они растоптаны, а верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви", - написал он в Telegram-канале."Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру. И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель", - добавил он.

https://ria.ru/20221202/svyaschennik-1835921382.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий медведев, россия, украина, украинская православная церковь, в мире, религия