11:20 02.12.2022 (обновлено: 11:41 02.12.2022)
СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в трех областях
СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровненской, Закарпатской областях... Данные мероприятия осуществляются в том числе для того, чтобы сделать невозможным использование религиозных общин в качестве оплота "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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СБУ проводит проверки в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии в Закарпатской области, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире, Городокском женском монастыре в Ровненской области и ряде других объектов УПЦ в данных областях.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.