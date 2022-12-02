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СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в трех областях - РИА Новости, 02.12.2022
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https://ria.ru/20221202/upts-1835804026.html
СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в трех областях
СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в трех областях - РИА Новости, 02.12.2022
СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в трех областях
Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:20
2022-12-02T11:41
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
в мире
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях."Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровненской, Закарпатской областях... Данные мероприятия осуществляются в том числе для того, чтобы сделать невозможным использование религиозных общин в качестве оплота "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.СБУ проводит проверки в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии в Закарпатской области, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире, Городокском женском монастыре в Ровненской области и ряде других объектов УПЦ в данных областях.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
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украина, служба безопасности украины, в мире, московский патриархат, религия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Московский Патриархат, Религия
11:20 02.12.2022 (обновлено: 11:41 02.12.2022)
 
СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в трех областях

СБУ заявила о проверках в помещениях УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о проведении "контрразведывательных мероприятий" в помещениях канонической УПЦ в Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровненской, Закарпатской областях... Данные мероприятия осуществляются в том числе для того, чтобы сделать невозможным использование религиозных общин в качестве оплота "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:00Религия
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СБУ проводит проверки в Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии в Закарпатской области, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре в Житомире, Городокском женском монастыре в Ровненской области и ряде других объектов УПЦ в данных областях.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности УкраиныВ миреМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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