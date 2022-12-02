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"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры - РИА Новости, 02.12.2022
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"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры
"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры - РИА Новости, 02.12.2022
"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры
"Укрэнерго" намерена выставить счет России за уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу директор "Укрэнерго" по правовым... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:55
2022-12-02T16:55
денис шмыгаль
россия
украина
европейский суд
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Укрэнерго" намерена выставить счет России за уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу директор "Укрэнерго" по правовым вопросам Максим Юрков."Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября... Составляем смету и выставим счет Российской Федерации", - заявил Юрков, отметив, что у компании есть опыт судебных тяжб в отношении РФ, упомянув, что "Укрэнерго" судилась с Россией из-за активов организации в Крыму.По словам Юркова, юристы компании изучают правовую сторону вопроса, среди прочего рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html
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денис шмыгаль, россия, украина, европейский суд, укрэнерго, в мире
Денис Шмыгаль, Россия, Украина, Европейский суд, Укрэнерго, В мире
16:55 02.12.2022
 
"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры

"Укрэнерго" хочет выставить России счет за уничтоженные и поврежденные объекты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Укрэнерго" намерена выставить счет России за уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу директор "Укрэнерго" по правовым вопросам Максим Юрков.
"Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября... Составляем смету и выставим счет Российской Федерации", - заявил Юрков, отметив, что у компании есть опыт судебных тяжб в отношении РФ, упомянув, что "Укрэнерго" судилась с Россией из-за активов организации в Крыму.
Лавров: Россия уничтожает инфраструктуру Украины, которая помогает убивать русских - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 12:45Специальная военная операция на Украине
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины
По словам Юркова, юристы компании изучают правовую сторону вопроса, среди прочего рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Железнодорожная станция - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 12:02Специальная военная операция на Украине
В Киеве оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны
 
Денис ШмыгальРоссияУкраинаЕвропейский судУкрэнергоВ мире
 
 
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