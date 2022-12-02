https://ria.ru/20221202/ukraina-1835941258.html

"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры

"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры - РИА Новости, 02.12.2022

"Укрэнерго" хочет выставить России счет за урон объектам инфраструктуры

"Укрэнерго" намерена выставить счет России за уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу директор "Укрэнерго" по правовым... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:55

2022-12-02T16:55

2022-12-02T16:55

денис шмыгаль

россия

украина

европейский суд

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Укрэнерго" намерена выставить счет России за уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины, заявил в пятницу директор "Укрэнерго" по правовым вопросам Максим Юрков."Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября... Составляем смету и выставим счет Российской Федерации", - заявил Юрков, отметив, что у компании есть опыт судебных тяжб в отношении РФ, упомянув, что "Укрэнерго" судилась с Россией из-за активов организации в Крыму.По словам Юркова, юристы компании изучают правовую сторону вопроса, среди прочего рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html

https://ria.ru/20221201/infrastruktura-1835505604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис шмыгаль, россия, украина, европейский суд, укрэнерго, в мире