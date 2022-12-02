https://ria.ru/20221202/ukraina-1835934842.html

На Украине сообщили более чем о тысяче уголовных дел против "коллаборантов"

На Украине сообщили более чем о тысяче уголовных дел против "коллаборантов" - РИА Новости, 02.12.2022

На Украине сообщили более чем о тысяче уголовных дел против "коллаборантов"

На Украине с 24 февраля завели более тысячи уголовных дел против коллаборантов и предателей, сообщает в пятницу пресс-служба Государственного бюро... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:44

2022-12-02T16:44

2022-12-02T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

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государственное бюро расследований украины

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. На Украине с 24 февраля завели более тысячи уголовных дел против коллаборантов и предателей, сообщает в пятницу пресс-служба Государственного бюро расследований."Всего с 24 февраля 2022 года ГБР расследует 1127 преступлений против основ национальной безопасности, а именно: 915 уголовных производств по факту государственной измены, 170 – по факту коллаборационной деятельности, 12 – в отношении пособников государству-агрессору, 10 – по действиям, направленным на захват государственной власти, 10 - по несанкционированному распространению информации о перемещении вооруженных сил Украины, 2 - по шпионажу и другие", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По информации ведомства, 450 фигурантам уже сообщено о подозрении по статьям государственной измены или коллаборационной деятельности, 297 человек объявлены в розыск, 1227 человек проверяется на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено производство относительно 105 человека. "Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях", - уточнили в госбюро.За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221129/kherson-1835043099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, государственное бюро расследований украины, россия, ситуация в днр и лнр