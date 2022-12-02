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СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.12.2022
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:00
2022-12-02T17:04
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
религия
религия
вадим новинский
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, а также бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Владимира Зеленского."СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий", — говорится в статье.Какие именно введены санкции, а также полный список клириков, не уточняется. Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.Согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".В последнее время на Украине усилилось давление со стороны властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Так, националисты и сторонники отколовшейся от УПЦ неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на управляемых ими территориях.В ноябре СБУ также провела обыски на территории Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение УПЦ. В 2022 году ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ расценили действия украинской стороны как попытку захвата объектов.
https://ria.ru/20221202/svyaschennik-1835921382.html
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украина, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, религия, вадим новинский, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу)
Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Религия, Религия, Вадим Новинский, Владимир Зеленский, Россия, Верховная Рада Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ)
16:00 02.12.2022 (обновлено: 17:04 02.12.2022)
 
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры

СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя)

© Фото : Украинская православная церковьНаместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Украинская православная церковь
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, а также бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Владимира Зеленского.
"СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий", — говорится в статье.
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СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
Какие именно введены санкции, а также полный список клириков, не уточняется.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.
Согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".
В последнее время на Украине усилилось давление со стороны властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Так, националисты и сторонники отколовшейся от УПЦ неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на управляемых ими территориях.
В ноябре СБУ также провела обыски на территории Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение УПЦ. В 2022 году ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ расценили действия украинской стороны как попытку захвата объектов.
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РелигияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреРелигияВадим НовинскийВладимир ЗеленскийРоссияВерховная Рада УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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