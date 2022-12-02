https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html

СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры

СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.12.2022

СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:00

2022-12-02T16:00

2022-12-02T17:04

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще около десяти священнослужителей канонической УПЦ, а также бывшего оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Владимира Зеленского."СНБО ввел санкции против Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) и еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий", — говорится в статье.Какие именно введены санкции, а также полный список клириков, не уточняется. Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.Согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".В последнее время на Украине усилилось давление со стороны властей на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Так, националисты и сторонники отколовшейся от УПЦ неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на управляемых ими территориях.В ноябре СБУ также провела обыски на территории Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение УПЦ. В 2022 году ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ расценили действия украинской стороны как попытку захвата объектов.

https://ria.ru/20221202/svyaschennik-1835921382.html

https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, религия, вадим новинский, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу)