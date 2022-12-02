https://ria.ru/20221202/ukraina-1835912645.html

МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине

МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине - РИА Новости, 02.12.2022

МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине

Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:49

2022-12-02T15:49

2022-12-02T16:10

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел.Ранее МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине."Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России". В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр