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МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835912645.html
МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине
МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине - РИА Новости, 02.12.2022
МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине
Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:49
2022-12-02T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел.Ранее МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине."Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России". В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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в мире, франция, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:49 02.12.2022 (обновлено: 16:10 02.12.2022)
 
МИД возмутился заявлением Франции о создании "трибунала" по Украине

МИД выразил возмущение словами Франции о создании "трибунала" по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, заявили в российском министерстве иностранных дел.

Ранее МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.

"Возмущены заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего "специального трибунала по преступлениям агрессии России". В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, по сути не имеющей ничего общего с правосудием", - говорится в сообщении.

Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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