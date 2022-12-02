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Путин и Шольц в течение часа обсуждали ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин и Шольц в течение часа обсуждали ситуацию на Украине
Путин и Шольц в течение часа обсуждали ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
Путин и Шольц в течение часа обсуждали ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин в пятницу утром в течение часа обсудили по телефону ситуацию на Украине и ее последствия,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:47
2022-12-02T15:01
украина
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олаф шольц
владимир путин
россия
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин в пятницу утром в течение часа обсудили по телефону ситуацию на Украине и ее последствия, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.По данным кабмина, канцлер выразил осуждение в отношении российских авиаударов по гражданской инфраструктуре на Украине и "подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности" против российских действий.Стороны договорились поддерживать контакты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221202/sholts-1835823486.html
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украина, германия, в мире, олаф шольц, владимир путин, россия
Украина, Германия, В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия
14:47 02.12.2022 (обновлено: 15:01 02.12.2022)
 
Путин и Шольц в течение часа обсуждали ситуацию на Украине

Путин и канцлер ФРГ Шольц в течение часа обсуждали ситуацию на Украине и ее последствия

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин в пятницу утром в течение часа обсудили по телефону ситуацию на Украине и ее последствия, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Сегодня утром канцлер Олаф Шольц говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Часовая беседа была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям", - говорится в сообщении.
По данным кабмина, канцлер выразил осуждение в отношении российских авиаударов по гражданской инфраструктуре на Украине и "подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности" против российских действий.
Стороны договорились поддерживать контакты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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