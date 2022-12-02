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ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835857432.html
ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25
ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 02.12.2022
ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:32
2022-12-02T14:41
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
су-25
безопасность
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило Минобороны.Уточняется, что МиГ-29 уничтожили возле населенного пункта Украинка в ДНР. В свою очередь, Су-25 сбили в районе Никольского на территории Донецкой Народной Республики.Помимо этого, за сутки российские военные уничтожили семь беспилотников возле Сватово, Краснореченского, Червонопоповки, Голиково и Сторожевки в Луганской народной республике, а также в Егоровке на территории Донецкой народной республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835001640.html
россия
украина
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россия, миг-29, су-25, безопасность, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Су-25, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
13:32 02.12.2022 (обновлено: 14:41 02.12.2022)
 
ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Минобороны: ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило Минобороны.
Уточняется, что МиГ-29 уничтожили возле населенного пункта Украинка в ДНР. В свою очередь, Су-25 сбили в районе Никольского на территории Донецкой Народной Республики.
Помимо этого, за сутки российские военные уничтожили семь беспилотников возле Сватово, Краснореченского, Червонопоповки, Голиково и Сторожевки в Луганской народной республике, а также в Егоровке на территории Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29Су-25БезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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