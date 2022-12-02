https://ria.ru/20221202/ukraina-1835857432.html

ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25

ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 02.12.2022

ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:32

2022-12-02T13:32

2022-12-02T14:41

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

су-25

безопасность

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило Минобороны.Уточняется, что МиГ-29 уничтожили возле населенного пункта Украинка в ДНР. В свою очередь, Су-25 сбили в районе Никольского на территории Донецкой Народной Республики.Помимо этого, за сутки российские военные уничтожили семь беспилотников возле Сватово, Краснореченского, Червонопоповки, Голиково и Сторожевки в Луганской народной республике, а также в Егоровке на территории Донецкой народной республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221129/istrebiteli-1835001640.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

россия, миг-29, су-25, безопасность, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины