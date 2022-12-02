13:25 02.12.2022 (обновлено: 14:03 02.12.2022)
Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями
Постпред России при ОЗХО Шульгин: США помогают готовить химические провокации на Украине
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран — участниц Организации по запрещению химического оружия российская сторона предоставила соответствующую информацию.
По словам Шульгина, речь идет о контрактниках из штата Невада.
"Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии", — отметил он.
В Гааге 28 ноября открылась 27-я конференция стран — участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря.
"Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии", — отметил он.
В Гааге 28 ноября открылась 27-я конференция стран — участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря.
Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей. В частности, Москва фиксировала факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.