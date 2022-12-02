https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html

Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями

Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями - РИА Новости, 02.12.2022

Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями

Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:25

2022-12-02T13:25

2022-12-02T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

организация по запрещению химического оружия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран — участниц Организации по запрещению химического оружия российская сторона предоставила соответствующую информацию. По словам Шульгина, речь идет о контрактниках из штата Невада."Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии", — отметил он.В Гааге 28 ноября открылась 27-я конференция стран — участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря.Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей. В частности, Москва фиксировала факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, организация по запрещению химического оружия