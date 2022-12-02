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Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html
Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями
Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями - РИА Новости, 02.12.2022
Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями
Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:25
2022-12-02T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран — участниц Организации по запрещению химического оружия российская сторона предоставила соответствующую информацию. По словам Шульгина, речь идет о контрактниках из штата Невада."Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии", — отметил он.В Гааге 28 ноября открылась 27-я конференция стран — участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря.Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей. В частности, Москва фиксировала факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html
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в мире, сша, украина, россия, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Организация по запрещению химического оружия
13:25 02.12.2022 (обновлено: 14:03 02.12.2022)
 
Постпред России при ОЗХО: США помогают Украине с химическими провокациями

Постпред России при ОЗХО Шульгин: США помогают готовить химические провокации на Украине

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что на проходящей сейчас сессии стран — участниц Организации по запрещению химического оружия российская сторона предоставила соответствующую информацию.
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По словам Шульгина, речь идет о контрактниках из штата Невада.

"Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии", — отметил он.

В Гааге 28 ноября открылась 27-я конференция стран — участниц ОЗХО, она продлится до 2 декабря.
Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей. В частности, Москва фиксировала факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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