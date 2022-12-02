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В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835831784.html
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине
Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:39
2022-12-02T12:53
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов - это мирными дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.Байден ранее заявил, что не планирует контакты с Путиным в ближайшее время, однако допускает такую возможность, если президент РФ "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО.
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украина, в мире, россия, дмитрий песков
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков
12:39 02.12.2022 (обновлено: 12:53 02.12.2022)
 
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным вариантом решения ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов - это мирными дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.
Байден ранее заявил, что не планирует контакты с Путиным в ближайшее время, однако допускает такую возможность, если президент РФ "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 11:06
Выход из конфликта на Украине зависит от Москвы, заявил Блинкен
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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