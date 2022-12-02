https://ria.ru/20221202/ukraina-1835831784.html

В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине - РИА Новости, 02.12.2022

В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:39

2022-12-02T12:39

2022-12-02T12:53

украина

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов - это мирными дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.Байден ранее заявил, что не планирует контакты с Путиным в ближайшее время, однако допускает такую возможность, если президент РФ "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО.

https://ria.ru/20221202/blinken-1835798848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, россия, дмитрий песков