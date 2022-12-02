https://ria.ru/20221202/ukraina-1835831784.html
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине
Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:39
2022-12-02T12:39
2022-12-02T12:53
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206417_0:32:3520:2012_1920x0_80_0_0_133a23fc6b64cd40edc7f8ca38c8e9ef.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине - дипломатия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов - это мирными дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.Байден ранее заявил, что не планирует контакты с Путиным в ближайшее время, однако допускает такую возможность, если президент РФ "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что будущие контакты с российским президентом возможны при условии консультаций США с их партнерами по НАТО.
https://ria.ru/20221202/blinken-1835798848.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206417_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_4b0fe24274fb8e4e29591309e0535fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, дмитрий песков
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков
12:39 02.12.2022 (обновлено: 12:53 02.12.2022)
В Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине
Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным вариантом решения ситуации на Украине