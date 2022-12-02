https://ria.ru/20221202/ukraina-1835772866.html
По объектам в подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар, сообщили власти
По объектам в подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар, сообщили власти - РИА Новости, 02.12.2022
По объектам в подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар, сообщили власти
Удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры подконтрольного Киеву города Запорожье был нанесен ночью, сообщил назначенный Киевом глава... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:23
2022-12-02T09:23
2022-12-02T09:48
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры подконтрольного Киеву города Запорожье был нанесен ночью, сообщил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух."Сегодня ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", - написал Старух в своем Telegram-канале, сообщив также о начавшемся пожаре.Он добавил, что пострадавших в результате пожара нет, возгорание ликвидировали спасательные службы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/slavyansk-1835550194.html
https://ria.ru/20221201/infrastruktura-1835505604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожье, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Запорожье, Вооруженные силы РФ
09:23 02.12.2022 (обновлено: 09:48 02.12.2022)
По объектам в подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар, сообщили власти
Глава Запорожской ОГА Старух заявил о ракетном ударе по городу