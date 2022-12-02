09:54 02.12.2022 (обновлено: 09:55 02.12.2022)
Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности
Представитель Эрдогана прервал интервью с SVT Nyheter после вопроса о наркотрафике
Вид Анкары. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом SVT Nyheter после вопроса журналиста о том, является ли Анкара прибежищем наркодельцов и лидеров мафии.
Корреспондент канала в ходе интервью начал говорить, что имеются сообщения о якобы укрываемых Анкарой наркодельцах. Двухминутную запись выдержки из интервью опубликовал сам шведский канал на своем сайте.
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Калын отметил, что не может комментировать конкретные уголовные дела, но верит, что судебные решения должны быть реализованы.
"Но если вы намекаете, что Турция является тихой гаванью для этих преступников, защищает их, то это беспочвенные инсинуации. Я полностью отвергаю их, также как ваши обвинения в том, что Турция стала хабом для транспортировки кокаина и прибежищем лидеров мафии", - заявил чиновник.
Калын обвинил журналиста в том, что вопрос задает "Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, запрещена в Турции)". "Это не является честной журналистикой, я много раз слышал подобные необоснованные обвинения – не думайте, что запугаете нас ими. В любом случае, не хочу продолжать интервью. Остановите запись", - заявил Калын.
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