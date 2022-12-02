https://ria.ru/20221202/turtsiya-1835779391.html

Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности

Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности - РИА Новости, 02.12.2022

Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом SVT Nyheter после вопроса журналиста о том, является ли... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:54

2022-12-02T09:54

2022-12-02T09:55

в мире

ибрагим калын

фетхуллах гюлен

анкара (провинция)

турция

финляндия

feto

рабочая партия курдистана

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом SVT Nyheter после вопроса журналиста о том, является ли Анкара прибежищем наркодельцов и лидеров мафии.Корреспондент канала в ходе интервью начал говорить, что имеются сообщения о якобы укрываемых Анкарой наркодельцах. Двухминутную запись выдержки из интервью опубликовал сам шведский канал на своем сайте.Калын отметил, что не может комментировать конкретные уголовные дела, но верит, что судебные решения должны быть реализованы.Калын обвинил журналиста в том, что вопрос задает "Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, запрещена в Турции)". "Это не является честной журналистикой, я много раз слышал подобные необоснованные обвинения – не думайте, что запугаете нас ими. В любом случае, не хочу продолжать интервью. Остановите запись", - заявил Калын.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221108/nato-1830070427.html

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html

анкара (провинция)

турция

финляндия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, ибрагим калын, фетхуллах гюлен, анкара (провинция), турция, финляндия, feto, рабочая партия курдистана, нато