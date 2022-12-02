Рейтинг@Mail.ru
Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/turtsiya-1835779391.html
Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности
Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности - РИА Новости, 02.12.2022
Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности
Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом SVT Nyheter после вопроса журналиста о том, является ли... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:54
2022-12-02T09:55
в мире
ибрагим калын
фетхуллах гюлен
анкара (провинция)
турция
финляндия
feto
рабочая партия курдистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом SVT Nyheter после вопроса журналиста о том, является ли Анкара прибежищем наркодельцов и лидеров мафии.Корреспондент канала в ходе интервью начал говорить, что имеются сообщения о якобы укрываемых Анкарой наркодельцах. Двухминутную запись выдержки из интервью опубликовал сам шведский канал на своем сайте.Калын отметил, что не может комментировать конкретные уголовные дела, но верит, что судебные решения должны быть реализованы.Калын обвинил журналиста в том, что вопрос задает "Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, запрещена в Турции)". "Это не является честной журналистикой, я много раз слышал подобные необоснованные обвинения – не думайте, что запугаете нас ими. В любом случае, не хочу продолжать интервью. Остановите запись", - заявил Калын.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221108/nato-1830070427.html
https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html
анкара (провинция)
турция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ибрагим калын, фетхуллах гюлен, анкара (провинция), турция, финляндия, feto, рабочая партия курдистана, нато
В мире, Ибрагим Калын, Фетхуллах Гюлен, Анкара (провинция), Турция, Финляндия, FETO, Рабочая партия Курдистана, НАТО
09:54 02.12.2022 (обновлено: 09:55 02.12.2022)
 
Представитель Эрдогана обвинил шведского журналиста в нечестности

Представитель Эрдогана прервал интервью с SVT Nyheter после вопроса о наркотрафике

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын прервал интервью со шведским телеканалом SVT Nyheter после вопроса журналиста о том, является ли Анкара прибежищем наркодельцов и лидеров мафии.
Корреспондент канала в ходе интервью начал говорить, что имеются сообщения о якобы укрываемых Анкарой наркодельцах. Двухминутную запись выдержки из интервью опубликовал сам шведский канал на своем сайте.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 19:34
Швеция выполнит соглашение с Турцией по членству в НАТО
Калын отметил, что не может комментировать конкретные уголовные дела, но верит, что судебные решения должны быть реализованы.
"Но если вы намекаете, что Турция является тихой гаванью для этих преступников, защищает их, то это беспочвенные инсинуации. Я полностью отвергаю их, также как ваши обвинения в том, что Турция стала хабом для транспортировки кокаина и прибежищем лидеров мафии", - заявил чиновник.
Калын обвинил журналиста в том, что вопрос задает "Рабочая партия Курдистана (запрещена в Турции) и FETO (организация Фетхуллаха Гюлена, запрещена в Турции)". "Это не является честной журналистикой, я много раз слышал подобные необоснованные обвинения – не думайте, что запугаете нас ими. В любом случае, не хочу продолжать интервью. Остановите запись", - заявил Калын.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 08:00
Эрдоган готовится к маленькой победоносной войне
 
В миреИбрагим КалынФетхуллах ГюленАнкара (провинция)ТурцияФинляндияFETOРабочая партия КурдистанаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала