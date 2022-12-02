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Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан - РИА Новости, 02.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221202/turpotok-1835676392.html
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан - РИА Новости, 02.12.2022
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан
Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:26
2022-12-02T21:26
туризм
максим решетников
узбекистан
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
турпоток
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития."Россиянам комфортно приезжать в Узбекистан. Число гостей из РФ стабильно увеличивается с весны. Ожидаем, что турпоток превысит показатель доковидного 2019 года", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Он уточнил, что за первое полугодие республику посетили более 126 тысяч россиян. "По данным госкомстата Узбекистана, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.Решетников также добавил, что страны подписали совместный план мероприятий по созданию условий для увеличения турпотоков. Документ состоит из двух десятков различных мероприятий, посвященных продвижению турпродуктов и совершенствованию транспортной логистики."Успешные решения — это результат большой работы. Интерес к взаимовыгодным проектам и выходу на новые ниши и рынки растет с обеих сторон", —заключил он.
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максим решетников, узбекистан, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), турпоток, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Максим Решетников, Узбекистан, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), турпоток, Новости - Туризм, Туризм, туристы
21:26 02.12.2022
 
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан

Минэкономразвития: турпоток между Россией и Узбекистаном превысит показатели 2019 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкТуристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде
Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Россиянам комфортно приезжать в Узбекистан. Число гостей из РФ стабильно увеличивается с весны. Ожидаем, что турпоток превысит показатель доковидного 2019 года", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он уточнил, что за первое полугодие республику посетили более 126 тысяч россиян. "По данным госкомстата Узбекистана, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.
Решетников также добавил, что страны подписали совместный план мероприятий по созданию условий для увеличения турпотоков. Документ состоит из двух десятков различных мероприятий, посвященных продвижению турпродуктов и совершенствованию транспортной логистики.
"Успешные решения — это результат большой работы. Интерес к взаимовыгодным проектам и выходу на новые ниши и рынки растет с обеих сторон", —заключил он.
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 16:20Туризм
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ТуризмМаксим РешетниковУзбекистанРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)турпотокНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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