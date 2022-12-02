https://ria.ru/20221202/turpotok-1835676392.html

Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан

Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан - РИА Новости, 02.12.2022

Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан

Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T21:26

2022-12-02T21:26

2022-12-02T21:26

туризм

максим решетников

узбекистан

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

турпоток

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития."Россиянам комфортно приезжать в Узбекистан. Число гостей из РФ стабильно увеличивается с весны. Ожидаем, что турпоток превысит показатель доковидного 2019 года", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Он уточнил, что за первое полугодие республику посетили более 126 тысяч россиян. "По данным госкомстата Узбекистана, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.Решетников также добавил, что страны подписали совместный план мероприятий по созданию условий для увеличения турпотоков. Документ состоит из двух десятков различных мероприятий, посвященных продвижению турпродуктов и совершенствованию транспортной логистики."Успешные решения — это результат большой работы. Интерес к взаимовыгодным проектам и выходу на новые ниши и рынки растет с обеих сторон", —заключил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

максим решетников, узбекистан, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), турпоток, новости - туризм, туризм, туристы