https://ria.ru/20221202/turpotok-1835676392.html
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан - РИА Новости, 02.12.2022
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан
Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:26
2022-12-02T21:26
2022-12-02T21:26
туризм
максим решетников
узбекистан
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
турпоток
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития."Россиянам комфортно приезжать в Узбекистан. Число гостей из РФ стабильно увеличивается с весны. Ожидаем, что турпоток превысит показатель доковидного 2019 года", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Он уточнил, что за первое полугодие республику посетили более 126 тысяч россиян. "По данным госкомстата Узбекистана, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.Решетников также добавил, что страны подписали совместный план мероприятий по созданию условий для увеличения турпотоков. Документ состоит из двух десятков различных мероприятий, посвященных продвижению турпродуктов и совершенствованию транспортной логистики."Успешные решения — это результат большой работы. Интерес к взаимовыгодным проектам и выходу на новые ниши и рынки растет с обеих сторон", —заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, узбекистан, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), турпоток, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Максим Решетников, Узбекистан, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), турпоток, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Российские туристы стали чаще ездить в Узбекистан
Минэкономразвития: турпоток между Россией и Узбекистаном превысит показатели 2019 года
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туристический поток между Россией и Узбекистаном в текущем году превысит результаты допандемийного периода, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Россиянам комфортно приезжать в Узбекистан. Число гостей из РФ стабильно увеличивается с весны. Ожидаем, что турпоток превысит показатель доковидного 2019 года", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников
.
Он уточнил, что за первое полугодие республику посетили более 126 тысяч россиян. "По данным госкомстата Узбекистана, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал он.
Решетников также добавил, что страны подписали совместный план мероприятий по созданию условий для увеличения турпотоков. Документ состоит из двух десятков различных мероприятий, посвященных продвижению турпродуктов и совершенствованию транспортной логистики.
"Успешные решения — это результат большой работы. Интерес к взаимовыгодным проектам и выходу на новые ниши и рынки растет с обеих сторон", —заключил он.