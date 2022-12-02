https://ria.ru/20221202/tsirk-1835895334.html

Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства

Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства - РИА Новости, 02.12.2022

Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства

В России создан Союз деятелей циркового искусства. Его председателем стал народный артист РФ, худрук Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:23

2022-12-02T15:23

2022-12-02T15:29

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В России создан Союз деятелей циркового искусства. Его председателем стал народный артист РФ, худрук Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный, сообщила пресс-служба Росгосцирка."Начинает работу созданный при участии крупнейших цирковых предприятий страны – Росгосцирка и Большого московского цирка на проспекте Вернадского – Союз деятелей циркового искусства", — говорится в сообщении.Основная цель Союза — продвижение циркового искусства как национального культурного достояния страны и ключевого инструмента реализации государственной культурной политики.Глава Росгосцирка Сергей Беляков призвал представителей цирковой индустрии, заинтересованных в развитии дела, возрождении его былого величия, а также в повышении престижа профессии артиста цирка, вступать в союз, где будет создана "творческая среда, условия для общения и поддержки всех его участников".

https://ria.ru/20221024/printsessatsirka-1826231515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аскольд запашный, сергей беляков, россия, росгосцирк, искусство