https://ria.ru/20221202/tsirk-1835895334.html
Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства
Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства - РИА Новости, 02.12.2022
Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства
В России создан Союз деятелей циркового искусства. Его председателем стал народный артист РФ, худрук Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:23
2022-12-02T15:23
2022-12-02T15:29
культура
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аскольд запашный
сергей беляков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В России создан Союз деятелей циркового искусства. Его председателем стал народный артист РФ, худрук Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный, сообщила пресс-служба Росгосцирка."Начинает работу созданный при участии крупнейших цирковых предприятий страны – Росгосцирка и Большого московского цирка на проспекте Вернадского – Союз деятелей циркового искусства", — говорится в сообщении.Основная цель Союза — продвижение циркового искусства как национального культурного достояния страны и ключевого инструмента реализации государственной культурной политики.Глава Росгосцирка Сергей Беляков призвал представителей цирковой индустрии, заинтересованных в развитии дела, возрождении его былого величия, а также в повышении престижа профессии артиста цирка, вступать в союз, где будет создана "творческая среда, условия для общения и поддержки всех его участников".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аскольд запашный, сергей беляков, россия, росгосцирк, искусство
Культура, Новости культуры, Аскольд Запашный, Сергей Беляков, Россия, Росгосцирк, Искусство
15:23 02.12.2022 (обновлено: 15:29 02.12.2022)
Запашный возглавил созданный Союз деятелей циркового искусства
Аскольд Запашный стал председателем Союза деятелей циркового искусства в России
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В России создан Союз деятелей циркового искусства. Его председателем стал народный артист РФ, худрук Большого московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный, сообщила пресс-служба Росгосцирка.
"Начинает работу созданный при участии крупнейших цирковых предприятий страны – Росгосцирка и Большого московского цирка на проспекте Вернадского – Союз деятелей циркового искусства", — говорится в сообщении.
Основная цель Союза — продвижение циркового искусства как национального культурного достояния страны и ключевого инструмента реализации государственной культурной политики.
Глава Росгосцирка Сергей Беляков призвал представителей цирковой индустрии, заинтересованных в развитии дела, возрождении его былого величия, а также в повышении престижа профессии артиста цирка, вступать в союз, где будет создана "творческая среда, условия для общения и поддержки всех его участников".