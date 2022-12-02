https://ria.ru/20221202/tsentr-1835935471.html
Путин пообещал инвалиду создать реабилитационные центры в Донбассе
Путин пообещал инвалиду создать реабилитационные центры в Донбассе - РИА Новости, 02.12.2022
Путин пообещал инвалиду создать реабилитационные центры в Донбассе
Российские власти создадут в Донбассе социально-реабилитационные центры, сообщил Владимир Путин инвалиду-колясочнику, раненному во время боевых действий в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:45
2022-12-02T16:45
2022-12-02T17:22
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
донбасс
россия
оон
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские власти создадут в Донбассе социально-реабилитационные центры, сообщил Владимир Путин инвалиду-колясочнику, раненному во время боевых действий в регионе.Также глава государства сказал своему собеседнику, что восхищается такими, как он, "сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем".Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.Участники обсудили вопросы социальной интеграции людей с ограничениями по здоровью, инклюзивное образование, реабилитацию, меры поддержки инвалидов, в том числе ветеранов боевых действий.
https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835920883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о создании центров реабилитации в Донбассе: "Обязательно сделаем"
Путин о создании центров реабилитации в Донбассе: "Обязательно сделаем"
2022-12-02T16:45
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, донбасс, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Донбасс, Россия, ООН
16:45 02.12.2022 (обновлено: 17:22 02.12.2022)
Путин пообещал инвалиду создать реабилитационные центры в Донбассе
Путин пообещал раненному инвалиду-колясочнику создать реабилитационные центры в Донбассе