Путин пообещал инвалиду создать реабилитационные центры в Донбассе

"Нужно реализовать вашу идею, связанную с центром реабилитации, там есть несколько точек, где эта работа происходит, но, судя по всему, она на первичной стадии находится, этого недостаточно. Нужно, чтобы она была разносторонней и включала все компоненты реабилитации — и связанные со здоровьем, и с соответствующим оборудованием, и с работой психологов, с получением новых компетенций и трудоустройством. Вот с этим обязательно поработаем, в том числе и в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем", — заявил президент.