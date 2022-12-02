https://ria.ru/20221202/trevoga-1835786942.html

Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос - РИА Новости, 02.12.2022

Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 59%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:36

2022-12-02T10:36

2022-12-02T15:15

фонд "общественное мнение"

россия

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 59%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".На вопрос, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых, больше половины опрошенных (59%) ответили, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 20 ноября, так отвечали 56%.Чуть больше трети участников исследования (37%) сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение. Столько же так отвечали во время опроса 20 ноября. Затруднились с ответом четыре процента респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221201/psikholog-1835676304.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фонд "общественное мнение", россия, общество