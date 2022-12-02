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Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос - РИА Новости, 02.12.2022
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Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос - РИА Новости, 02.12.2022
Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 59%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:36
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фонд "общественное мнение"
россия
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 59%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".На вопрос, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых, больше половины опрошенных (59%) ответили, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 20 ноября, так отвечали 56%.Чуть больше трети участников исследования (37%) сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение. Столько же так отвечали во время опроса 20 ноября. Затруднились с ответом четыре процента респондентов.Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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фонд "общественное мнение", россия, общество
Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
10:36 02.12.2022 (обновлено: 15:15 02.12.2022)
 
Уровень тревожного настроения россиян вырос до 59 процентов, показал опрос

ФОМ: 59 процентов россиян сообщили, что у них преобладает тревожное настроение

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 59%, спокойствие ощущают 37%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых, больше половины опрошенных (59%) ответили, что тревожное, при этом, согласно результатам опроса за 20 ноября, так отвечали 56%.
Чуть больше трети участников исследования (37%) сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение. Столько же так отвечали во время опроса 20 ноября. Затруднились с ответом четыре процента респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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1 декабря, 18:04
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