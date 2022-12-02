https://ria.ru/20221202/trevoga-1835754679.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2022
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T03:46
2022-12-02T03:46
2022-12-02T03:46
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221202/trevoga-1835747635.html
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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу