https://ria.ru/20221202/trevoga-1835754679.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2022

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T03:46

2022-12-02T03:46

2022-12-02T03:46

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221202/trevoga-1835747635.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф