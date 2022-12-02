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При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр - РИА Новости, 02.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221202/tretyakovka-1835941531.html
При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр
При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр - РИА Новости, 02.12.2022
При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр
Полностью инклюзивный центр творчества откроется в Малом Толмачевском переулке в пространстве уже существующих студий Третьяковской галереи, рассказала РИА... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:05
2022-12-02T17:05
культура
новости культуры
третьяковская галерея
владимир потанин
музеи
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полностью инклюзивный центр творчества откроется в Малом Толмачевском переулке в пространстве уже существующих студий Третьяковской галереи, рассказала РИА Новости замгендиректора музея по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер."Это было помещение, в котором мы периодически проводили выставки работ наших студийцев, иногда праздники. Еще там были офисные помещения сотрудников разных отделов. Потребность масштабировать работу и применять тот опыт и те методики, которые выработаны специалистами для гораздо большего количества посетителей (в том числе с ОВЗ, – Прим. ред.), привели к тому, что мы решили трансформировать это пространство", — сказала собеседница агентства.Там создадут инклюзивные, постоянно действующие творческие мастерские, принимающие группы каждый день. "Весной, или ко Дню музеев, или ко Дню защиты детей 1 июня мы планируем завершить работы. А с нового учебного года уже запустить там постоянную программу", — объяснила она.По словам Эльзессер, сейчас работа с детьми с инвалидностью вышла "на передовую". "Российское отделение ИКОМ (Международного совета музеев, – Прим. ред.) очень много занимается инклюзивными программами. Это, самое, мне кажется, живое и активное направление их деятельности", — добавила она.В настоящее время пространство ремонтируется — обновляется входная группа, вестибюль, появится мультимедийный зал и столовая, а само помещение будет адаптировано для посетителей с различными особенностями здоровья. Вход в выставочное пространство будет бесплатным. Новый центр будет создан при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, проект обновления центра подготовило архитектурное бюро Олега Клодта.Проект "Добрый музей" родился из проекта "Лучше вместе", который способствует творческому развитию людей с ментальными особенностями и их интеграции в культурную жизнь общества, опираясь на занятия в студии Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке. "Добрый музей" станет первой точкой знакомства с музейным пространством той аудитории, которой для визита в Третьяковку необходима дополнительная подготовка и поддержка.
https://ria.ru/20221125/schusev-1834121437.html
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новости культуры, третьяковская галерея, владимир потанин, музеи
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Владимир Потанин, Музеи
17:05 02.12.2022
 
При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр

Полностью инклюзивный центр творчества появится при Третьяковской галерее в 2023 году

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полностью инклюзивный центр творчества откроется в Малом Толмачевском переулке в пространстве уже существующих студий Третьяковской галереи, рассказала РИА Новости замгендиректора музея по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер.
"Это было помещение, в котором мы периодически проводили выставки работ наших студийцев, иногда праздники. Еще там были офисные помещения сотрудников разных отделов. Потребность масштабировать работу и применять тот опыт и те методики, которые выработаны специалистами для гораздо большего количества посетителей (в том числе с ОВЗ, – Прим. ред.), привели к тому, что мы решили трансформировать это пространство", — сказала собеседница агентства.
Там создадут инклюзивные, постоянно действующие творческие мастерские, принимающие группы каждый день.
"Весной, или ко Дню музеев, или ко Дню защиты детей 1 июня мы планируем завершить работы. А с нового учебного года уже запустить там постоянную программу", — объяснила она.
По словам Эльзессер, сейчас работа с детьми с инвалидностью вышла "на передовую". "Российское отделение ИКОМ (Международного совета музеев, – Прим. ред.) очень много занимается инклюзивными программами. Это, самое, мне кажется, живое и активное направление их деятельности", — добавила она.
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В настоящее время пространство ремонтируется — обновляется входная группа, вестибюль, появится мультимедийный зал и столовая, а само помещение будет адаптировано для посетителей с различными особенностями здоровья. Вход в выставочное пространство будет бесплатным. Новый центр будет создан при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, проект обновления центра подготовило архитектурное бюро Олега Клодта.

"У нас супер-нейтральная цветовая гамма, но с акцентами. Также будет тактильный макет здания Третьяковской галереи. Хотелось сделать уютное пространство, которое будет удобным для всех", — рассказала архитектор Юлия Шадрина.

Проект "Добрый музей" родился из проекта "Лучше вместе", который способствует творческому развитию людей с ментальными особенностями и их интеграции в культурную жизнь общества, опираясь на занятия в студии Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке. "Добрый музей" станет первой точкой знакомства с музейным пространством той аудитории, которой для визита в Третьяковку необходима дополнительная подготовка и поддержка.
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