https://ria.ru/20221202/tretyakovka-1835941531.html

При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр

При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр - РИА Новости, 02.12.2022

При Третьяковке появится полностью инклюзивный центр

Полностью инклюзивный центр творчества откроется в Малом Толмачевском переулке в пространстве уже существующих студий Третьяковской галереи, рассказала РИА... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:05

2022-12-02T17:05

2022-12-02T17:05

культура

новости культуры

третьяковская галерея

владимир потанин

музеи

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Полностью инклюзивный центр творчества откроется в Малом Толмачевском переулке в пространстве уже существующих студий Третьяковской галереи, рассказала РИА Новости замгендиректора музея по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер."Это было помещение, в котором мы периодически проводили выставки работ наших студийцев, иногда праздники. Еще там были офисные помещения сотрудников разных отделов. Потребность масштабировать работу и применять тот опыт и те методики, которые выработаны специалистами для гораздо большего количества посетителей (в том числе с ОВЗ, – Прим. ред.), привели к тому, что мы решили трансформировать это пространство", — сказала собеседница агентства.Там создадут инклюзивные, постоянно действующие творческие мастерские, принимающие группы каждый день. "Весной, или ко Дню музеев, или ко Дню защиты детей 1 июня мы планируем завершить работы. А с нового учебного года уже запустить там постоянную программу", — объяснила она.По словам Эльзессер, сейчас работа с детьми с инвалидностью вышла "на передовую". "Российское отделение ИКОМ (Международного совета музеев, – Прим. ред.) очень много занимается инклюзивными программами. Это, самое, мне кажется, живое и активное направление их деятельности", — добавила она.В настоящее время пространство ремонтируется — обновляется входная группа, вестибюль, появится мультимедийный зал и столовая, а само помещение будет адаптировано для посетителей с различными особенностями здоровья. Вход в выставочное пространство будет бесплатным. Новый центр будет создан при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, проект обновления центра подготовило архитектурное бюро Олега Клодта.Проект "Добрый музей" родился из проекта "Лучше вместе", который способствует творческому развитию людей с ментальными особенностями и их интеграции в культурную жизнь общества, опираясь на занятия в студии Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке. "Добрый музей" станет первой точкой знакомства с музейным пространством той аудитории, которой для визита в Третьяковку необходима дополнительная подготовка и поддержка.

https://ria.ru/20221125/schusev-1834121437.html

https://ria.ru/20221102/dizayn-1828610179.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, владимир потанин, музеи