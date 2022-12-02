https://ria.ru/20221202/tokmak-1835894035.html
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:03
2022-12-02T15:03
2022-12-02T16:40
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
токмак
владимир путин
мелитополь
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram.Он уточнил, что инцидент произошел минувшей ночью. Помимо этого, в небе над Мелитополем отработала система противовоздушной обороны, а на подстанции в Энергодаре пресекли попытку провокации, добавил Балицкий.По словам врио губернатора, обстрелы происходят ежедневно: украинские войска намеренно целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты. При этом российским военным удается оказать противнику достойный и сокрушительный отпор, подчеркнул он.На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск. Как сообщала в конце октября администрация нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835885300.html
https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евгений балицкий, запорожская область, токмак, владимир путин, мелитополь, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Токмак, Владимир Путин, Мелитополь, Энергодар, Запорожская АЭС
15:03 02.12.2022 (обновлено: 16:40 02.12.2022)
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию Токмака в Запорожской области