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Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/tokmak-1835894035.html
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:03
2022-12-02T16:40
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
токмак
владимир путин
мелитополь
энергодар
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram.Он уточнил, что инцидент произошел минувшей ночью. Помимо этого, в небе над Мелитополем отработала система противовоздушной обороны, а на подстанции в Энергодаре пресекли попытку провокации, добавил Балицкий.По словам врио губернатора, обстрелы происходят ежедневно: украинские войска намеренно целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты. При этом российским военным удается оказать противнику достойный и сокрушительный отпор, подчеркнул он.На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск. Как сообщала в конце октября администрация нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835885300.html
https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html
запорожская область
токмак
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евгений балицкий, запорожская область, токмак, владимир путин, мелитополь, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Токмак, Владимир Путин, Мелитополь, Энергодар, Запорожская АЭС
15:03 02.12.2022 (обновлено: 16:40 02.12.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке

ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию Токмака в Запорожской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram.
Он уточнил, что инцидент произошел минувшей ночью. Помимо этого, в небе над Мелитополем отработала система противовоздушной обороны, а на подстанции в Энергодаре пресекли попытку провокации, добавил Балицкий.
Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Запорожские власти опровергли сообщения о захвате города Пологи
По словам врио губернатора, обстрелы происходят ежедневно: украинские войска намеренно целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты. При этом российским военным удается оказать противнику достойный и сокрушительный отпор, подчеркнул он.
На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск. Как сообщала в конце октября администрация нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьТокмакВладимир ПутинМелитопольЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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