https://ria.ru/20221202/tokmak-1835894035.html

Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке

Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска нанесли удар по подстанции в запорожском Токмаке

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:03

2022-12-02T15:03

2022-12-02T16:40

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

токмак

владимир путин

мелитополь

энергодар

запорожская аэс

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции в городе Токмак в Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram.Он уточнил, что инцидент произошел минувшей ночью. Помимо этого, в небе над Мелитополем отработала система противовоздушной обороны, а на подстанции в Энергодаре пресекли попытку провокации, добавил Балицкий.По словам врио губернатора, обстрелы происходят ежедневно: украинские войска намеренно целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты. При этом российским военным удается оказать противнику достойный и сокрушительный отпор, подчеркнул он.На линии фронта в Запорожской области не первую неделю ожидают наступления украинских войск. Как сообщала в конце октября администрация нового российского региона, Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221202/zaporozhe-1835885300.html

https://ria.ru/20221202/gruppirovka-1835821018.html

запорожская область

токмак

мелитополь

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область, токмак, владимир путин, мелитополь, энергодар, запорожская аэс