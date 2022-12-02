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В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана - РИА Новости, 02.12.2022
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В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана
В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана - РИА Новости, 02.12.2022
В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана
Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T06:44
2022-12-02T09:44
экономика
россия
мюнхен
всмпо-ависма
airbus
airbus defence and space
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн."Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал один из руководителей Airbus на брифинге в Мюнхене, его слова приводит агентство Рейтер.По оценке финансистов холдинга "Финам", импорт из России — от корпорации "ВСМПО-Ависма" — покрывает до 60 процентов потребностей Airbus в титане. Российская компания занимает до трети мирового рынка в области поставок этого металла для аэрокосмонавтики.Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus S.A.S., которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space (оборонная и аэрокосмическая продукция и услуги) и Airbus Helicopters (производство вертолетов).
https://ria.ru/20220907/samolety-1815065889.html
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экономика, россия, мюнхен, всмпо-ависма, airbus, airbus defence and space
Экономика, Россия, Мюнхен, ВСМПО-Ависма, Airbus, Airbus Defence and Space
06:44 02.12.2022 (обновлено: 09:44 02.12.2022)
 
В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана

Airbus планирует отказаться от российского титана через несколько месяцев

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПредставители авиакомпании Airbus
Представители авиакомпании Airbus - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представители авиакомпании Airbus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.
"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал один из руководителей Airbus на брифинге в Мюнхене, его слова приводит агентство Рейтер.
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По оценке финансистов холдинга "Финам", импорт из России — от корпорации "ВСМПО-Ависма" — покрывает до 60 процентов потребностей Airbus в титане.
Российская компания занимает до трети мирового рынка в области поставок этого металла для аэрокосмонавтики.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus S.A.S., которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space (оборонная и аэрокосмическая продукция и услуги) и Airbus Helicopters (производство вертолетов).
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ЭкономикаРоссияМюнхенВСМПО-АвисмаAirbusAirbus Defence and Space
 
 
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