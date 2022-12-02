https://ria.ru/20221202/titan-1835759533.html

В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана

В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана - РИА Новости, 02.12.2022

В Airbus заявили о планах отказаться от российского титана

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T06:44

2022-12-02T06:44

2022-12-02T09:44

экономика

россия

мюнхен

всмпо-ависма

airbus

airbus defence and space

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн."Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал один из руководителей Airbus на брифинге в Мюнхене, его слова приводит агентство Рейтер.По оценке финансистов холдинга "Финам", импорт из России — от корпорации "ВСМПО-Ависма" — покрывает до 60 процентов потребностей Airbus в титане. Российская компания занимает до трети мирового рынка в области поставок этого металла для аэрокосмонавтики.Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus S.A.S., которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space (оборонная и аэрокосмическая продукция и услуги) и Airbus Helicopters (производство вертолетов).

https://ria.ru/20220907/samolety-1815065889.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/airbus-1797145262.html

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экономика, россия, мюнхен, всмпо-ависма, airbus, airbus defence and space