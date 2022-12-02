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Украинский пленный рассказал, как в ВСУ ломается оборудование Starlink - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/terminaly-1835756545.html
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ ломается оборудование Starlink
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ ломается оборудование Starlink - РИА Новости, 02.12.2022
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ ломается оборудование Starlink
Мобилизованные военнослужащие из украинской территориальной обороны (ТРО) нередко ломают спутниковые терминалы и сталкиваются с проблемами в ремонте терминалов... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T05:10
2022-12-02T05:10
специальная военная операция на украине
технологии
илон маск
украина
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие из украинской территориальной обороны (ТРО) нередко ломают спутниковые терминалы и сталкиваются с проблемами в ремонте терминалов Starlink американской SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает связь украинским вооруженным формированиям, рассказал РИА Новости взятый в плен российскими военнослужащими Сергей Лазаренко из 113-й бригады теробороны."Сегодня работают (терминалы Starlink), а завтра кто-то какой-то шнур зацепил – уже не три, уже два", - сказал военнопленный.Он уточнил, что в обычном батальоне украинской теробороны есть два-три терминала Starlink, однако в случае поломки чинить их практически некому."На пальцах пересчитать людей, которые их могут (отремонтировать). Если антенна треснула, то уже все", - пояснил украинский военнослужащий.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными. В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. По некоторой информации, проблемы возникли из-за недостатка финансирования.
https://ria.ru/20221202/starlink-1835755660.html
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технологии, илон маск, украина, spacex
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Илон Маск, Украина, SpaceX
05:10 02.12.2022
 
Украинский пленный рассказал, как в ВСУ ломается оборудование Starlink

Украинский пленный: военнослужащие ВСУ нередко ломают спутниковые терминалы Starlink

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинские военнопленные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие из украинской территориальной обороны (ТРО) нередко ломают спутниковые терминалы и сталкиваются с проблемами в ремонте терминалов Starlink американской SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает связь украинским вооруженным формированиям, рассказал РИА Новости взятый в плен российскими военнослужащими Сергей Лазаренко из 113-й бригады теробороны.
"Сегодня работают (терминалы Starlink), а завтра кто-то какой-то шнур зацепил – уже не три, уже два", - сказал военнопленный.
Он уточнил, что в обычном батальоне украинской теробороны есть два-три терминала Starlink, однако в случае поломки чинить их практически некому.
"На пальцах пересчитать людей, которые их могут (отремонтировать). Если антенна треснула, то уже все", - пояснил украинский военнослужащий.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными. В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных. По некоторой информации, проблемы возникли из-за недостатка финансирования.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
04:31Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииИлон МаскУкраинаSpaceX
 
 
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