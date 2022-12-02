https://ria.ru/20221202/tekhobsluzhivanie-1842499467.html

"А-Техникс" открыл станцию техобслуживания в аэропорту Калининграда

"А-Техникс" открыл станцию техобслуживания в аэропорту Калининграда - РИА Новости, 30.12.2022

"А-Техникс" открыл станцию техобслуживания в аэропорту Калининграда

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл очередную линейную станцию технического... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-02T15:58

2022-12-02T15:58

2022-12-30T15:59

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл очередную линейную станцию технического обслуживания (далее – ЛСТО) в аэропорту Калининграда.На сегодняшний день число линейных станций провайдера в различных городах России достигло десяти. ЛСТО в Калининграде стала самой западной точкой присутствия "А-Техникс" на карте страны.Компания продолжает процесс расширения географии присутствия за счет передачи производственных мощностей линейных станций ПАО "Аэрофлот" в рамках новой стратегии организации технического обслуживания воздушного парка Группы "Аэрофлот".Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ.ЛСТО успешно прошла сертификацию авиационных властей и готова принимать воздушные суда Airbus A320ceo и Boeing 737NGдля оперативного технического обслуживания."А-Техникс" – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, входит в Группу "Аэрофлот". Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции ВС и документации для изготовления и модификации компонентов."А-Техникс" выполняет оперативное и периодическое техническое обслуживание самолётов Boeing 737, Boeing 747, Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330, Airbus A320Ceo/Neo и Superjet100. Является единственной в России организацией с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолётов Airbus A330, Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического ТО Airbus A350.Провайдер обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьево и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Воронеже, Владивостоке, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Сочи, Ставрополе и Хабаровске.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы