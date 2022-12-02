https://ria.ru/20221202/svyaschennik-1835921382.html

СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине

СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине - РИА Новости, 02.12.2022

СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине

Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:08

2022-12-02T16:08

2022-12-02T16:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Согласно данным в СМИ и постам из соцсетей, такую практику ввела Служба безопасности Украины. Утверждается, что только за минувшую неделю представители украинских спецслужб посетили с рейдами Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, храмы Киева и Черновцов, а также Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Кроме того, представителями киевского режима сделаны публичные заявления о новых захватах на Украине любых "пророссийских заложников"."Следственный комитет России зафиксирует и расследует указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе ведомства.

https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, мукачево, в мире