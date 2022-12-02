https://ria.ru/20221202/svyaschennik-1835921382.html
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
мукачево
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Согласно данным в СМИ и постам из соцсетей, такую практику ввела Служба безопасности Украины. Утверждается, что только за минувшую неделю представители украинских спецслужб посетили с рейдами Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, храмы Киева и Черновцов, а также Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Кроме того, представителями киевского режима сделаны публичные заявления о новых захватах на Украине любых "пророссийских заложников"."Следственный комитет России зафиксирует и расследует указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, мукачево, в мире
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Мукачево, В мире
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине для обмена их на военнопленных