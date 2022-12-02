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СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
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СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине - РИА Новости, 02.12.2022
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине
Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
мукачево
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Согласно данным в СМИ и постам из соцсетей, такую практику ввела Служба безопасности Украины. Утверждается, что только за минувшую неделю представители украинских спецслужб посетили с рейдами Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, храмы Киева и Черновцов, а также Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Кроме того, представителями киевского режима сделаны публичные заявления о новых захватах на Украине любых "пророссийских заложников"."Следственный комитет России зафиксирует и расследует указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе ведомства.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, мукачево, в мире
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Мукачево, В мире
16:08 02.12.2022
 
СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине

СК расследует данные о похищении священников УПЦ на Украине для обмена их на военнопленных

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Следственный комитет России расследует данные о похищениях священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для обмена их на украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Согласно данным в СМИ и постам из соцсетей, такую практику ввела Служба безопасности Украины. Утверждается, что только за минувшую неделю представители украинских спецслужб посетили с рейдами Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, храмы Киева и Черновцов, а также Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Кроме того, представителями киевского режима сделаны публичные заявления о новых захватах на Украине любых "пророссийских заложников".
"Следственный комитет России зафиксирует и расследует указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в релизе ведомства.
Сотрудники СБУ проводят обыск в монастыре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаМукачевоВ мире
 
 
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