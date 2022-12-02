https://ria.ru/20221202/sudno-1835786240.html

На юге Москвы загорелось пришвартованное судно

На юге Москвы загорелось пришвартованное судно - РИА Новости, 02.12.2022

На юге Москвы загорелось пришвартованное судно

Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:33

2022-12-02T10:33

2022-12-02T11:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек.Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, судно загорелось в акватории Москвы-реки на юге города, в районе Батайского проезда, дом 50."На берегу Братеевского парка работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221130/tets-1835343791.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на судне в Москве Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. 2022-12-02T10:33 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия