https://ria.ru/20221202/sudno-1835786240.html
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно - РИА Новости, 02.12.2022
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:33
2022-12-02T10:33
2022-12-02T11:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек.Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, судно загорелось в акватории Москвы-реки на юге города, в районе Батайского проезда, дом 50."На берегу Братеевского парка работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221130/tets-1835343791.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на судне в Москве
Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек.
2022-12-02T10:33
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
10:33 02.12.2022 (обновлено: 11:29 02.12.2022)
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно, предварительно, пострадал человек
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пришвартованное судно загорелось на Москве-реке на юге столицы, по предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек.
Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, судно загорелось в акватории Москвы-реки на юге города, в районе Батайского проезда, дом 50.
"На берегу Братеевского парка работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.