https://ria.ru/20221202/stavropole-1835949917.html
Краевая акция "Овощи к подъезду" на Ставрополье станет всесезонной
Краевая акция "Овощи к подъезду" на Ставрополье станет всесезонной - РИА Новости, 02.12.2022
Краевая акция "Овощи к подъезду" на Ставрополье станет всесезонной
Региональная акция "Овощи к подъезду" станет круглогодичной - соответствующее поручения дал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:16
2022-12-02T17:16
2022-12-02T17:16
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Региональная акция "Овощи к подъезду" станет круглогодичной - соответствующее поручения дал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.По его словам, ежегодная акция "Овощи к подъезду" уже много лет успешно проводится на Ставрополье. Ранее она действовала только полгода – с апреля по декабрь. Теперь же акция станет круглогодичной, так как зарекомендовала себя востребованным для населения Ставропольского края форматом торговли на внутриквартальных и внутридомовых территориях. В настоящее время для ее проведения задействованы 335 площадок. Больше всего их в Ставрополе, Пятигорске, Буденновском, Георгиевском и Красногвардейском округах."Акция "Овощи к подъезду" способствует увеличению доли местной качественной плодоовощной продукции на внутреннем потребительском рынке. Кроме того, это доказавший надежность, проверенный канал сбыта выращенной плодоовощной продукции для краевых сельскохозяйственных товаропроизводителей. Теперь площадки будут работать круглый год наравне с ярмарочными. Хочу отметить, что в преддверие Нового года непременным и обязательным товаром должны стать местные яблоки – такое распоряжение дано главой региона. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с производителями и местными администрациями", – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.В министерстве добавили, что в преддверии Нового года на территории края развернут более двухсот елочных базаров. Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края будут проходить праздничные тематические ярмарки. Там традиционно можно будет приобрести не только продовольственную, сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей, но и новогодние аксессуары, елочные игрушки и другие сопутствующие новогодние товары.
https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835096121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, пятигорск, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск, Владимир Владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Региональная акция "Овощи к подъезду" станет круглогодичной - соответствующее поручения дал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
По его словам, ежегодная акция "Овощи к подъезду" уже много лет успешно проводится на Ставрополье. Ранее она действовала только полгода – с апреля по декабрь. Теперь же акция станет круглогодичной, так как зарекомендовала себя востребованным для населения Ставропольского края форматом торговли на внутриквартальных и внутридомовых территориях. В настоящее время для ее проведения задействованы 335 площадок. Больше всего их в Ставрополе
, Пятигорске
, Буденновском, Георгиевском и Красногвардейском округах.
"Акция "Овощи к подъезду" способствует увеличению доли местной качественной плодоовощной продукции на внутреннем потребительском рынке. Кроме того, это доказавший надежность, проверенный канал сбыта выращенной плодоовощной продукции для краевых сельскохозяйственных товаропроизводителей. Теперь площадки будут работать круглый год наравне с ярмарочными. Хочу отметить, что в преддверие Нового года непременным и обязательным товаром должны стать местные яблоки – такое распоряжение дано главой региона. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с производителями и местными администрациями", – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
В министерстве добавили, что в преддверии Нового года на территории края развернут более двухсот елочных базаров. Во всех муниципальных образованиях Ставропольского края будут проходить праздничные тематические ярмарки. Там традиционно можно будет приобрести не только продовольственную, сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей, но и новогодние аксессуары, елочные игрушки и другие сопутствующие новогодние товары.
"Поддержка ставропольских производителей плодоовощной продукции осуществляется в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и одного из наиболее значимых проектов, инициированных правительством края в сфере пищевой перерабатывающей индустрии, – "Покупай ставропольское!", – напомнили в ведомстве.