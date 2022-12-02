https://ria.ru/20221202/starlink-1835755660.html

Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink

Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink - РИА Новости, 02.12.2022

Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink

Скорость интернет-соединения сети Starlink американской SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает связь украинским вооруженным формированиям, зависит от... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T04:31

2022-12-02T04:31

2022-12-02T05:09

специальная военная операция на украине

технологии

илон маск

украина

луганская народная республика

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783512298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ec2d00159942f92be000a678b88b503.jpg

ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Скорость интернет-соединения сети Starlink американской SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает связь украинским вооруженным формированиям, зависит от метеоусловий и сильно снижается в дождь, рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко, взятый в плен российскими военными в ЛНР."Скорость (интернет-соединения – ред.) зависит от погоды. Дождь идет – она хреновая", - сказал он.Лазаренко подчеркнул, что в плохую погоду подразделения украинских войск испытывают значительные проблемы со связью.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20221202/starlink-1835753929.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, украина, луганская народная республика, spacex