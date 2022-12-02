https://ria.ru/20221202/starlink-1835755660.html
Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink
Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink - РИА Новости, 02.12.2022
Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink
Скорость интернет-соединения сети Starlink американской SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает связь украинским вооруженным формированиям, зависит от... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:31
2022-12-02T04:31
2022-12-02T05:09
специальная военная операция на украине
технологии
илон маск
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луганская народная республика
spacex
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Скорость интернет-соединения сети Starlink американской SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает связь украинским вооруженным формированиям, зависит от метеоусловий и сильно снижается в дождь, рассказал РИА Новости украинский военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко, взятый в плен российскими военными в ЛНР."Скорость (интернет-соединения – ред.) зависит от погоды. Дождь идет – она хреновая", - сказал он.Лазаренко подчеркнул, что в плохую погоду подразделения украинских войск испытывают значительные проблемы со связью.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20221202/starlink-1835753929.html
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РИА Новости
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технологии, илон маск, украина, луганская народная республика, spacex
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Илон Маск, Украина, Луганская Народная Республика, SpaceX
04:31 02.12.2022 (обновлено: 05:09 02.12.2022)
Украинский пленный рассказал о метеозависимости сети Starlink
Украинский пленный: скорость интернет-соединения сети Starlink сильно снижается в дождь