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Украинский пленный рассказал, для каких целей в ВСУ используется Starlink - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/starlink-1835753929.html
Украинский пленный рассказал, для каких целей в ВСУ используется Starlink
Украинский пленный рассказал, для каких целей в ВСУ используется Starlink - РИА Новости, 02.12.2022
Украинский пленный рассказал, для каких целей в ВСУ используется Starlink
Украинские военные используют сеть Starlink американской Space X, об издержках которой из-за обеспечения связи на Украине сообщал владелец Илон Маск, не только... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T03:12
2022-12-02T03:32
специальная военная операция на украине
илон маск
михаил федоров
украина
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spacex
министерство обороны сша
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные используют сеть Starlink американской Space X, об издержках которой из-за обеспечения связи на Украине сообщал владелец Илон Маск, не только в военных целях, но также для личных звонков и общения в соцсетях, рассказал РИА Новости военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко.Спутниковые терминалы Starlink играют важную роль во взаимодействии и управлении украинскими войсками в ходе боевых действий."Командира попросил - 10-20 минут тебе дают (для выхода в интернет). Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (спутникового интернета) в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню", - рассказал военнопленный.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение нескольких недель и вызвали панику среди военных.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине ввиду больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.По состоянию на конец октября затраты SpaceX составили уже 80 миллионов долларов и к концу года превысят 100 миллионов долларов. Значительному росту издержек SpaceX могут способствовать проблемы с электроснабжением на Украине. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев рассматривает применение аккумуляторов Tesla Powerwall и терминалов Starlink для создания публичных точек Wi-Fi, которые будут работать даже в случае отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20221201/vsu-1835445875.html
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илон маск, михаил федоров, украина, киев, spacex, министерство обороны сша, tesla motors, технологии
Специальная военная операция на Украине, Илон Маск, Михаил Федоров, Украина, Киев, SpaceX, Министерство обороны США, Tesla motors, Технологии
03:12 02.12.2022 (обновлено: 03:32 02.12.2022)
 
Украинский пленный рассказал, для каких целей в ВСУ используется Starlink

Украинский пленный Лазаренко: сеть Starlink используется для личных звонков

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные используют сеть Starlink американской Space X, об издержках которой из-за обеспечения связи на Украине сообщал владелец Илон Маск, не только в военных целях, но также для личных звонков и общения в соцсетях, рассказал РИА Новости военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Лазаренко.
Спутниковые терминалы Starlink играют важную роль во взаимодействии и управлении украинскими войсками в ходе боевых действий.
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"Командира попросил - 10-20 минут тебе дают (для выхода в интернет). Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (спутникового интернета) в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню", - рассказал военнопленный.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение нескольких недель и вызвали панику среди военных.
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине ввиду больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.
По состоянию на конец октября затраты SpaceX составили уже 80 миллионов долларов и к концу года превысят 100 миллионов долларов. Значительному росту издержек SpaceX могут способствовать проблемы с электроснабжением на Украине. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев рассматривает применение аккумуляторов Tesla Powerwall и терминалов Starlink для создания публичных точек Wi-Fi, которые будут работать даже в случае отключения электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеИлон МаскМихаил ФедоровУкраинаКиевSpaceXМинистерство обороны СШАTesla motorsТехнологии
 
 
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