https://ria.ru/20221202/ssha-1835824650.html
Китай предложил Европе задуматься о своей зависимости от интересов США
Китай предложил Европе задуматься о своей зависимости от интересов США - РИА Новости, 02.12.2022
Китай предложил Европе задуматься о своей зависимости от интересов США
Европа, которая постоянно страдает от последствий развязанных США кризисов, должна задуматься, почему ее процветание зависит от интересов Вашингтона, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:17
2022-12-02T12:17
2022-12-02T14:07
в мире
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ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Европа, которая постоянно страдает от последствий развязанных США кризисов, должна задуматься, почему ее процветание зависит от интересов Вашингтона, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Это наглядно демонстрирует, что Вашингтон всегда придерживается принципа "Америка прежде всего", подчеркнул Чжао Лицзянь. По его мнению, "США нажили состояние на украинском кризисе, пока Европа "истекает кровью", расплачиваясь инфляцией и высокими ценами на энергоносители". "Евросоюз до сих пор пытается вместо Америки навести порядок в хаосе сирийского, афганского, иракского и других кризисов", — также заявил представитель китайского дипведомства.Это вопрос, который заслуживает того, чтобы над ним серьезно задумались в Европе и во всем мире, подытожил Чжао Лицзянь.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
https://ria.ru/20221202/khaos-1835811763.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжао лицзянь, европа, сша, китай, мид кнр, евросоюз
В мире, Чжао Лицзянь, Европа, США, Китай, МИД КНР, Евросоюз
12:17 02.12.2022 (обновлено: 14:07 02.12.2022)
Китай предложил Европе задуматься о своей зависимости от интересов США
МИД Китая: Европе пора задуматься, почему ее процветание должно зависеть от интересов США
ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Европа, которая постоянно страдает от последствий развязанных США кризисов, должна задуматься, почему ее процветание зависит от интересов Вашингтона, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы обратили внимание на то, что Штаты представили так называемый законопроект о снижении инфляции и законопроект о чипах для защиты своих интересов, однако они ничуть не опасаются того, как это повлияет на другие страны", — указал дипломат.
Это наглядно демонстрирует, что Вашингтон всегда придерживается принципа "Америка прежде всего", подчеркнул Чжао Лицзянь. По его мнению, "США нажили состояние на украинском кризисе, пока Европа "истекает кровью", расплачиваясь инфляцией и высокими ценами на энергоносители".
"Евросоюз до сих пор пытается вместо Америки навести порядок в хаосе сирийского, афганского, иракского и других кризисов", — также заявил представитель китайского дипведомства.
Это вопрос, который заслуживает того, чтобы над ним серьезно задумались в Европе и во всем мире, подытожил Чжао Лицзянь.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.