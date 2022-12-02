https://ria.ru/20221202/ssha-1835783230.html
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев, заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:23
2022-12-02T10:23
2022-12-02T10:23
в мире
энтони блинкен
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сша
украина
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев, заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.По его словам, диалог между Россией и Украиной всегда возможен, США открыты к этому.Ранее французский президент Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил, что Франция и США не будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией.
https://ria.ru/20221202/blinken-1835781903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, эммануэль макрон, сша, украина
В мире, Энтони Блинкен, Эммануэль Макрон, США, Украина
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
Блинкен: США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину