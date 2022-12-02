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США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
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США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен
США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев, заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:23
2022-12-02T10:23
в мире
энтони блинкен
эммануэль макрон
сша
украина
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ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев, заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.По его словам, диалог между Россией и Украиной всегда возможен, США открыты к этому.Ранее французский президент Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил, что Франция и США не будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией.
https://ria.ru/20221202/blinken-1835781903.html
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в мире, энтони блинкен, эммануэль макрон, сша, украина
В мире, Энтони Блинкен, Эммануэль Макрон, США, Украина
10:23 02.12.2022
 
США не будут определять условия переговоров по Украине, заявил Блинкен

Блинкен: США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 дек - РИА Новости. США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев, заявил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы не будем определять условия (переговоров) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение", - заявил Блинкен в интервью телеканалу France 2.
По его словам, диалог между Россией и Украиной всегда возможен, США открыты к этому.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил, что Франция и США не будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 10:13Специальная военная операция на Украине
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
 
В миреЭнтони БлинкенЭммануэль МакронСШАУкраина
 
 
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