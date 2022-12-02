https://ria.ru/20221202/ssha-1835778574.html

США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен

США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022

США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен

США стремятся избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:51

2022-12-02T09:51

2022-12-02T11:46

энтони блинкен

в мире

сша

россия

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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. США стремятся избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2."Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны", — заявил он.По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы мир на Украине был долгосрочным и существовал не только на бумаге, но и соблюдался в реальности.Он также добавил, что США поддерживают связь с Россией."Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало бы катастрофой", — сказал он.При этом он отметил, что Вашингтон пока не видел признаков подобного стремления со стороны Москвы.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения Москвой используется для давления с целью негативно повлиять на дружественные России страны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828856613.html

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сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энтони блинкен, в мире, сша, россия