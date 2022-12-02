https://ria.ru/20221202/ssha-1835778574.html
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2022
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
США стремятся избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:51
2022-12-02T09:51
2022-12-02T11:46
энтони блинкен
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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. США стремятся избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2."Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны", — заявил он.По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы мир на Украине был долгосрочным и существовал не только на бумаге, но и соблюдался в реальности.Он также добавил, что США поддерживают связь с Россией."Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало бы катастрофой", — сказал он.При этом он отметил, что Вашингтон пока не видел признаков подобного стремления со стороны Москвы.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения Москвой используется для давления с целью негативно повлиять на дружественные России страны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828856613.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энтони блинкен, в мире, сша, россия
Энтони Блинкен, В мире, США, Россия
09:51 02.12.2022 (обновлено: 11:46 02.12.2022)
США не хотят войны с Россией, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США стремятся избежать войны с Россией
ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости.
США стремятся избежать расширения конфликта на Украине, поскольку не хотят войны с Россией, заявил
американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2.
"Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны", — заявил он.
По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы мир на Украине был долгосрочным и существовал не только на бумаге, но и соблюдался в реальности.
Он также добавил, что США поддерживают связь с Россией.
"Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало бы катастрофой", — сказал он.
При этом он отметил, что Вашингтон пока не видел признаков подобного стремления со стороны Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что Москва
никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности его применения Москвой используется для давления с целью негативно повлиять на дружественные России страны.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.