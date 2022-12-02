https://ria.ru/20221202/sputnik-1835753560.html

В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения

В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения - РИА Новости, 02.12.2022

В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения

Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысяч спутников второго... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T02:57

2022-12-02T02:57

2022-12-02T03:00

технологии

илон маск

сша

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597651829_45:0:1194:646_1920x0_80_0_0_d09d3443ed8254a221a458ff71bb47f8.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысяч спутников второго поколения, говорится в обнародованном в четверг решении регулятора."Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране", - говорится в документе.Отмечается, что разрешение для SpaceX, среди прочего, призвано защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду", а также ее ресурсы для использования в будущем.В сентябре компания оспорила решение FCC отклонить заявку на федеральные субсидии в размере 885 миллионов долларов, которые она планировала использовать для предоставления спутникового интернета клиентам в сельской местности. Отказ регулятора был аргументирован тем, что спутниковая тарелка, принадлежащая SpaceX, слишком дорога для обычных пользователей, и Starlink не продемонстрировала, что способна предоставить обещанную услугу.

https://ria.ru/20220518/sputnik-1789321683.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, илон маск, сша, spacex