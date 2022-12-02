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В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения - РИА Новости, 02.12.2022
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В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения
В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения - РИА Новости, 02.12.2022
В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения
Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысяч спутников второго... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T02:57
2022-12-02T03:00
технологии
илон маск
сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысяч спутников второго поколения, говорится в обнародованном в четверг решении регулятора."Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране", - говорится в документе.Отмечается, что разрешение для SpaceX, среди прочего, призвано защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду", а также ее ресурсы для использования в будущем.В сентябре компания оспорила решение FCC отклонить заявку на федеральные субсидии в размере 885 миллионов долларов, которые она планировала использовать для предоставления спутникового интернета клиентам в сельской местности. Отказ регулятора был аргументирован тем, что спутниковая тарелка, принадлежащая SpaceX, слишком дорога для обычных пользователей, и Starlink не продемонстрировала, что способна предоставить обещанную услугу.
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технологии, илон маск, сша, spacex
Технологии, Илон Маск, США, SpaceX
02:57 02.12.2022 (обновлено: 03:00 02.12.2022)
 
В США регулятор разрешил SpaceX развернуть спутники второго поколения

В США регулятор разрешил SpaceX развернуть до 7500 спутников Starlink второго поколения

© @SpaceX/TwitterКадр запуска ракеты-носителя с интернет-спутниками Starlink
Кадр запуска ракеты-носителя с интернет-спутниками Starlink
© @SpaceX/Twitter
Кадр запуска ракеты-носителя с интернет-спутниками Starlink. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысяч спутников второго поколения, говорится в обнародованном в четверг решении регулятора.
"Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране", - говорится в документе.
Отмечается, что разрешение для SpaceX, среди прочего, призвано защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду", а также ее ресурсы для использования в будущем.
В сентябре компания оспорила решение FCC отклонить заявку на федеральные субсидии в размере 885 миллионов долларов, которые она планировала использовать для предоставления спутникового интернета клиентам в сельской местности. Отказ регулятора был аргументирован тем, что спутниковая тарелка, принадлежащая SpaceX, слишком дорога для обычных пользователей, и Starlink не продемонстрировала, что способна предоставить обещанную услугу.
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ТехнологииИлон МаскСШАSpaceX
 
 
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