https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835920883.html

Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации

Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022

Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации

Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей -... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:08

2022-12-02T16:08

2022-12-02T16:21

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей - выполнить свой, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отдельно остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции."Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления. Эти люди, настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.

https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика