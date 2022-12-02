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Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835920883.html
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации
Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей -... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей - выполнить свой, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отдельно остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции."Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления. Эти люди, настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
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россия, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
16:08 02.12.2022 (обновлено: 16:21 02.12.2022)
 
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации

Президент Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей - выполнить свой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отдельно остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции.
"Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления. Эти люди, настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
Совет Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:11
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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