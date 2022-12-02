https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835920883.html
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации
Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей -... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:21
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей - выполнить свой, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отдельно остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции."Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления. Эти люди, настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
16:08 02.12.2022 (обновлено: 16:21 02.12.2022)
Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации
Президент Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в спецоперации
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Всесторонняя поддержка должна быть оказана тем, кто пострадал в специальной военной операции, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей - выполнить свой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отдельно остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции.
"Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления. Эти люди, настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача - выполнить свой долг перед ними", - сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.