https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835835034.html

Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории - РИА Новости, 02.12.2022

Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:48

2022-12-02T12:48

2022-12-02T12:48

специальная военная операция на украине

общество

образование - общество

сергей кравцов

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Да, обязательно в учебниках это будет", - сказал руководитель ведомства. По его словам, "уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть". Кравцов уточнил, что эти новые единые программы подписаны им и сейчас направлены в Минюст.Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщал, что Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента РФ, экс-министра культуры Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции, а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.

https://ria.ru/20221201/operatsiya-1835516599.html

россия

украина

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Кирилл Волков

общество, образование - общество, сергей кравцов, россия, украина, ситуация в днр и лнр