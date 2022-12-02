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Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835835034.html
Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории
Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории - РИА Новости, 02.12.2022
Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории
Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:48
2022-12-02T12:48
специальная военная операция на украине
общество
образование - общество
сергей кравцов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Да, обязательно в учебниках это будет", - сказал руководитель ведомства. По его словам, "уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть". Кравцов уточнил, что эти новые единые программы подписаны им и сейчас направлены в Минюст.Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщал, что Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента РФ, экс-министра культуры Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции, а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.
https://ria.ru/20221201/operatsiya-1835516599.html
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общество, образование - общество, сергей кравцов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:48 02.12.2022
 
Раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

Кравцов заявил, что раздел о спецоперации на Украине включат в школьные учебники истории

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине будет включен в школьные учебники истории, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Да, обязательно в учебниках это будет", - сказал руководитель ведомства. По его словам, "уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть". Кравцов уточнил, что эти новые единые программы подписаны им и сейчас направлены в Минюст.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщал, что Российское военно-историческое общество планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента РФ, экс-министра культуры Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции, а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОбразование - ОбществоСергей КравцовРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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