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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835797817.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:04
2022-12-02T11:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б3
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три гаубицы (Д-30), четыре танка (один Т-64БВ, три Т-72Б3), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито семь БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 60 человек, две гаубицы, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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донецкая народная республика, т-72б3, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б3, Безопасность
11:04 02.12.2022
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ

Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли более 50 человек и четыре танка за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три гаубицы (Д-30), четыре танка (один Т-64БВ, три Т-72Б3), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито семь БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
В четверг Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 60 человек, две гаубицы, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-72Б3Безопасность
 
 
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