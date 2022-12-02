https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835797817.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:04
2022-12-02T11:04
2022-12-02T11:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б3
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три гаубицы (Д-30), четыре танка (один Т-64БВ, три Т-72Б3), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито семь БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 60 человек, две гаубицы, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, т-72б3, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б3, Безопасность
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли более 50 человек и четыре танка за сутки