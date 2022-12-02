https://ria.ru/20221202/spetsoperatsiya-1835797817.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ - РИА Новости, 02.12.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 50 бойцов ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:04

2022-12-02T11:04

2022-12-02T11:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-72б3

безопасность

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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы, четыре танка, семь БПЛА и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три гаубицы (Д-30), четыре танка (один Т-64БВ, три Т-72Б3), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито семь БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 60 человек, две гаубицы, два танка и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221202/artemovsk-1835779602.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, т-72б3, безопасность