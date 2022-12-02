https://ria.ru/20221202/spch-1835921500.html

В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря

В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря - РИА Новости, 02.12.2022

В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря

Встреча президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ состоится 7 декабря, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:08

2022-12-02T16:08

2022-12-02T16:25

совет по правам человека при президенте рф (спч)

политика

александр брод

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ состоится 7 декабря, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод."Седьмого числа встреча состоится... Встреча будет в онлайн-режиме", - сказал Брод.Он отметил, что ему неизвестно, кто будет выступать с докладами. "Может, (глава СПЧ Валерий) Фадеев будет объявлять, может сам президент объявлять", - добавил Брод.

https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

совет по правам человека при президенте рф (спч), политика, александр брод, владимир путин, россия