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В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря - РИА Новости, 02.12.2022
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В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря
В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря - РИА Новости, 02.12.2022
В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря
Встреча президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ состоится 7 декабря, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:08
2022-12-02T16:25
совет по правам человека при президенте рф (спч)
политика
александр брод
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ состоится 7 декабря, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод."Седьмого числа встреча состоится... Встреча будет в онлайн-режиме", - сказал Брод.Он отметил, что ему неизвестно, кто будет выступать с докладами. "Может, (глава СПЧ Валерий) Фадеев будет объявлять, может сам президент объявлять", - добавил Брод.
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совет по правам человека при президенте рф (спч), политика, александр брод, владимир путин, россия
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Политика, Александр Брод, Владимир Путин, Россия
16:08 02.12.2022 (обновлено: 16:25 02.12.2022)
 
В СПЧ анонсировали встречу с Путиным 7 декабря

Член СПЧ Брод анонсировал встречу Совета с Путиным 7 декабря

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ состоится 7 декабря, сообщил РИА Новости член Совета Александр Брод.
"Седьмого числа встреча состоится... Встреча будет в онлайн-режиме", - сказал Брод.
Он отметил, что ему неизвестно, кто будет выступать с докладами. "Может, (глава СПЧ Валерий) Фадеев будет объявлять, может сам президент объявлять", - добавил Брод.
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