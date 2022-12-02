https://ria.ru/20221202/sokolova-1835764701.html

Источник сообщил о задержании бывшей вице-мэра Владивостока

Источник сообщил о задержании бывшей вице-мэра Владивостока - РИА Новости, 02.12.2022

Источник сообщил о задержании бывшей вице-мэра Владивостока

Бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову задержали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:16

2022-12-02T08:16

2022-12-02T12:07

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову задержали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Соколова задержана, вменяют превышение (полномочий. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что дело связано с земельными вопросами.Позднее региональное управление СК подтвердило задержание экс-чиновницы, а также бывшего директора управления муниципальной собственности Владивостока Армена Карапетяна.По версии следователей, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года сотрудники департамента земельных и имущественных отношений Приморского края без торгов передали в собственность членам гаражного кооператива участок площадью 11 410 квадратных метров. Следователи полагают, что плата за землю была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей в 260 "квадратов". Ущерб бюджету региона по этому эпизоду оценивают в 57,8 миллиона рублей.Кроме того, аналогичное деяние произошло в период с декабря 2015 по январь 2022 года. Здесь ущерб составил 20,1 миллиона рублей.Уголовное дело открыли по статье "Превышение должностных полномочий".У Соколовой и Карапетяна прошли обыски, идут допросы свидетелей, имущество подозреваемых планируется арестовать.Соколова занимала пост вице-мэра при бывшем главе города Олеге Гуменюке, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. Она покинула администрацию после того, как город возглавил Константин Шестаков.

https://ria.ru/20221128/bordel-1834754822.html

владивосток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток