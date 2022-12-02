https://ria.ru/20221202/sobyanin-1835964248.html
Собянин посетил ЛНР
Собянин посетил ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Собянин посетил ЛНР
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:02
2022-12-02T18:02
2022-12-02T19:35
луганская народная республика
сергей собянин
москва
россия
общество
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835989189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1076ef0d79734cb26ee63fe1363b147.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Собянин поинтересовался, как мобилизованные устроились и хорошо ли их кормят.Как мэр отметил в своем Telegram-канале, на линии обороны Москва помогает обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи, а также устанавливает генераторы, печки, проводит освещение, строит медицинские пункты."На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20221127/vyplaty-1834552977.html
луганская народная республика
москва
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835989189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9579bff438699f90769c444cd8f414a0.jpg
Собянин в зоне спецоперации в ЛНР
Собянин в зоне спецоперации в ЛНР
2022-12-02T18:02
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, сергей собянин, москва, россия, общество, донбасс
Луганская Народная Республика, Сергей Собянин, Москва, Россия, Общество, Донбасс