https://ria.ru/20221202/sobyanin-1835964248.html

Собянин посетил ЛНР

Собянин посетил ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022

Собянин посетил ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:02

2022-12-02T18:02

2022-12-02T19:35

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Собянин поинтересовался, как мобилизованные устроились и хорошо ли их кормят.Как мэр отметил в своем Telegram-канале, на линии обороны Москва помогает обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи, а также устанавливает генераторы, печки, проводит освещение, строит медицинские пункты."На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20221127/vyplaty-1834552977.html

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москва

россия

донбасс

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Собянин в зоне спецоперации в ЛНР Собянин в зоне спецоперации в ЛНР 2022-12-02T18:02 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганская народная республика, сергей собянин, москва, россия, общество, донбасс