Рейтинг@Mail.ru
Собянин посетил ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/sobyanin-1835964248.html
Собянин посетил ЛНР
Собянин посетил ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Собянин посетил ЛНР
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:02
2022-12-02T19:35
луганская народная республика
сергей собянин
москва
россия
общество
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835989189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1076ef0d79734cb26ee63fe1363b147.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".Собянин поинтересовался, как мобилизованные устроились и хорошо ли их кормят.Как мэр отметил в своем Telegram-канале, на линии обороны Москва помогает обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи, а также устанавливает генераторы, печки, проводит освещение, строит медицинские пункты."На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20221127/vyplaty-1834552977.html
луганская народная республика
москва
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин в зоне спецоперации в ЛНР
Собянин в зоне спецоперации в ЛНР
2022-12-02T18:02
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835989189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9579bff438699f90769c444cd8f414a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, сергей собянин, москва, россия, общество, донбасс
Луганская Народная Республика, Сергей Собянин, Москва, Россия, Общество, Донбасс
18:02 02.12.2022 (обновлено: 19:35 02.12.2022)
 
Собянин посетил ЛНР

Мэр Москвы Собянин посетил ЛНР и встретился с мобилизованными из столицы бойцами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ЛНР, встретился с мобилизованными из столицы РФ бойцами, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин поинтересовался, как мобилизованные устроились и хорошо ли их кормят.
Как мэр отметил в своем Telegram-канале, на линии обороны Москва помогает обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи, а также устанавливает генераторы, печки, проводит освещение, строит медицинские пункты.
"На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое", - отметил Собянин.
Специалисты за работой в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 11:52Специальная военная операция на Украине
В Москве заработал контакт-центр по выплатам мобилизованным
 
Луганская Народная РеспубликаСергей СобянинМоскваРоссияОбществоДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала