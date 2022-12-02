https://ria.ru/20221202/sobaki-1836010391.html
Астраханский депутат попросил разобраться с массовой гибелью собак
Астраханский депутат попросил разобраться с массовой гибелью собак - РИА Новости, 02.12.2022
Астраханский депутат попросил разобраться с массовой гибелью собак
Депутат Думы Астраханской области Олег Шеин сообщил РИА Новости, что обратился в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с десятками трупов... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:20
2022-12-02T21:20
2022-12-02T21:45
происшествия
олег шеин
астрахань
собаки
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Думы Астраханской области Олег Шеин сообщил РИА Новости, что обратился в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с десятками трупов собак, найденных на скотомогильнике в Приволжском районе области.По словам зоозащитницы Евгении Зариньш, тела животных на минувших выходных обнаружила местная жительница. Они были сильно обезображены — у некоторых отрезаны лапы, носы и половые органы, отметила собеседница агентства. Кроме того, по ее информации, у собак наблюдалось сильное истощение, а некоторые трупы были мумифицированы. Полиция организовала проверку.По данным Шеина, машина, на которой привезли трупы животных, находится в аренде у "Экоприюта". В 2022 году именно этот зооцентр получил практически все государственные подряды на отлов и стерилизацию бездомных собак в регионе, уточнил он.Он отметил, что некоторые из найденных собак были в попонах, "то есть понятно, что они их даже не выпускали". Депутат подчеркнул, что сейчас контактирует с местной прокуратурой по факту случившегося. Парламентарий добавил, что после инцидента он вместе с общественными инспекторами посетил "Экоприют"."Попасть туда удалось только при помощи полиции, и то не во все помещения. <…> По 10-15 собак в одной секции, так быть не должно. Собаки — обтянутый кожей скелет", — сказал он, добавив, что там они видели и мертвых собак, которые, "очевидно, умерли от голода".По мнению Шеина, подряды по отлову и стерилизации животных необходимо передать в государственный приют. Кроме того, стоит доработать механизмы публичности и прозрачности информации о деятельности таких организаций, считает он.По словам директора "Экоприюта" Валерия Кущенко, сотрудники его организации на минувших выходных привезли на скотомогильник около 15 трупов собак. Он заявил, что все животные умерли давно естественной смертью, а "комментарии о выколотых глазах и отрезанных конечностях абсолютно беспочвенные".Кущенко отметил, что провел внутреннее расследование, согласно которому собак подобрали на пустыре возле приюта. По его словам, кто и откуда привез остальных животных, ему неизвестно. Относительно умершей в приюте собаки, которую видели зоозащитники, Кущенко пояснил, что причиной ее смерти стало бешенство.
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
https://ria.ru/20221129/otlov-1835121885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олег шеин, астрахань, собаки
Происшествия, Олег Шеин, Астрахань, Собаки
21:20 02.12.2022 (обновлено: 21:45 02.12.2022)
Астраханский депутат попросил разобраться с массовой гибелью собак
Астраханский депутат попросил разобраться с гибелью найденных на скотомогильнике собак
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Думы Астраханской области Олег Шеин сообщил РИА Новости, что обратился в региональную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с десятками трупов собак, найденных на скотомогильнике в Приволжском районе области.
По словам зоозащитницы Евгении Зариньш, тела животных на минувших выходных обнаружила местная жительница. Они были сильно обезображены — у некоторых отрезаны лапы, носы и половые органы, отметила собеседница агентства. Кроме того, по ее информации, у собак наблюдалось сильное истощение, а некоторые трупы были мумифицированы. Полиция организовала проверку.
По данным Шеина, машина, на которой привезли трупы животных, находится в аренде у "Экоприюта". В 2022 году именно этот зооцентр получил практически все государственные подряды на отлов и стерилизацию бездомных собак в регионе, уточнил он.
"Все (обнаруженные) собаки через этот "Экоприют" прошли. По биркам и номерам эти собаки выпущены еще в октябре не только по городу Астрахани
, но и по районам, которые находятся на удалении", — сказал Шеин.
Он отметил, что некоторые из найденных собак были в попонах, "то есть понятно, что они их даже не выпускали". Депутат подчеркнул, что сейчас контактирует с местной прокуратурой по факту случившегося.
Парламентарий добавил, что после инцидента он вместе с общественными инспекторами посетил "Экоприют".
"Попасть туда удалось только при помощи полиции, и то не во все помещения. <…> По 10-15 собак в одной секции, так быть не должно. Собаки — обтянутый кожей скелет", — сказал он, добавив, что там они видели и мертвых собак, которые, "очевидно, умерли от голода".
По мнению Шеина, подряды по отлову и стерилизации животных необходимо передать в государственный приют. Кроме того, стоит доработать механизмы публичности и прозрачности информации о деятельности таких организаций, считает он.
По словам директора "Экоприюта" Валерия Кущенко, сотрудники его организации на минувших выходных привезли на скотомогильник около 15 трупов собак. Он заявил, что все животные умерли давно естественной смертью, а "комментарии о выколотых глазах и отрезанных конечностях абсолютно беспочвенные".
Кущенко отметил, что провел внутреннее расследование, согласно которому собак подобрали на пустыре возле приюта. По его словам, кто и откуда привез остальных животных, ему неизвестно. Относительно умершей в приюте собаки, которую видели зоозащитники, Кущенко пояснил, что причиной ее смерти стало бешенство.